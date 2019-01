"Byłbym złym mężem...". Kurski w "Gościu Wiadomości" pozwolił sobie na odrobinę prywaty

Jacek Kurski dziękuje żonie Joannie w "Gościu Wiadomości". • Fot. screen ze strony tvpstream.vod.tvp.pl

Jacek Kurski prezes TVP Wspaniałą karierę zrobił tytuł tego sylwestra: "Sylwester Marzeń". Byłbym złym mężem, gdybym nie podziękował mojej żonie Joannie, która wymyśliła to hasło.



Chciałbym życzyć naszym telewidzom żeby w 2009 roku... 2019... Był to rok miłości, szczęścia zdrowa i właśnie spełnienia marzeń.

"Rekordowe wyniki Telewizji Polskiej" – tym TVP chwali się już niemal dobę. Sylwestrowa zabawa z Dwójką zgromadziła przed ekranami największą liczbę widzów, narodowy nadawca zdecydowanie pokonał Polsat i TVN.Aby widzom Telewizji Polskiej przekaz o sukcesie się utrwalił, w "Gościu Wiadomości" wystąpił prezes Jacek Kurski i burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Obaj opowiadali o tym, co ich zdaniem przyczyniło się do powodzenia imprezy. Kurski mówił m.in. o tym, że o olbrzymiej oglądalności przesądziło to, że TVP jest otwarta na szerokie spektrum muzyczne - czyli też na disco-polo Gdy rozmowa przy kominku i choince w zaimprowizowanym studiu w Zakopanem dobiegała końca, Jacek Kurski postanowił widzom złożyć noworoczne życzenia, w których pozwolił sobie na pewne wyznanie. Po czym nieco się pogubił w swojej wypowiedzi.Po tych słowach prowadzący rozmowę Michał Adamczyk przedstawił gości programu, pożegnał się z widzami i... nastąpił romantyczny finał! Z głośników popłynął fragment utworu Zenka Martyniuka. "O tą miłość będę walczył…" – usłyszeli widzowie głos króla disco-polo i zapewne jednocześnie wyznanie prezesa TVP.Joanna Klimek i Jacek Kurski są parą od wielu lat. Ślub wzięli latem w roku 2018 . Ona wcześniej była żoną reportera Polsatu Tomasza Klimka.Jacek Kurski w 2015 roku rozwiódł się ze swoją żoną Moniką – rozwód orzekał belgijski sąd. Para była małżeństwem przez 24 lata i doczekała się trójki dzieci – Antoniego, Zuzanny i Olgierda. Gdy para się rozstawała, w mediach wielokrotnie informowano o tym, że Jacek Kurski miałby nie płacić alimentów na swoje dzieci