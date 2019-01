"Margaret jedzie Duę Lipę z playbacku. Żenua". Widzowie "Sylwestra Marzeń" nie mają dla niej litości

Internauci nie zostawiają na Margaret suchej nitki • Fot. Jan Rusek/Agencja Gazeta

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ylwester już minął, wkroczyliśmy w Nowy Rok, ale internauci wciąż żyją koncertami, które w ostatnią noc roku mogliśmy oglądać w telewizji. Nie cichnie przede wszystkim dyskusja o śpiewaniu artystów z playbacku. Tutaj najbardziej dostało się Margaret.Mimo że "Sylwester Marzeń" w TVP2 cieszył się wśród Polaków największą popularnością , wielu widzów nie zostawia na nim suchej nitki. Powodem krytyki jest m.in. śpiewanie z playbacku, co internauci zarzucają dominującej większości występujących w Zakopanem artystów Najbardziej dostało się jednak jednej konkretnej piosenkarce. Mowa o Margaret.Młoda wokalistka, która o mało co nie reprezentowała Szwecji na ubiegłorocznym Konkursie Eurowizji , na zakopiańskiej scenie wykonała nie tylko własne piosenki, ale m.in. hit brytyjskiej gwiazdy Duy Lipy "New Rules".I to za to posypała się na nią w Internecie lawina hejtu."Ta cała Margaret to udaje, że śpiewa, a każdy jej brawo bije. Żenada!", "Fajnie, jakby to jednak Margaret się wysiliła i trochę ruszała ustami podczas śpiewania", "Margaret jedzie Duę Lipę z playbacku. Żenua", "Petycja, aby Margaret już więcej nie śpiewała New Rules", "Wroga będę katowała muzyką Margaret" czy "Margaret, usuń się" – to tylko niektóre komentarze w mediach społecznościowych.Jak widać widzom nie tylko nie spodobał się playback, ale również fakt, że piosenkarka wykonała nie swoją piosenkę. Mniej krytyki artystka otrzymała za śpiewanie własnych utworów. Te według niektórych z playbacku już nie były.