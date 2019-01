"Mała Czarna", czyli Maryja na koszulce. Reakcja na strój Nykiel to katolicka hipokryzja

Strój Natalii Nykiel oburzył Krzysztofa Ziemca. • Fot. Screen/Instagram/Twitter

M

Screen ze strony religijnekoszulki.cupsell.pl • Fot. Screen/https://religijnekoszulki.cupsell.pl

Wystarczy w Google wpisać hasło "koszulka Matka Boska". • Fot. Screen/google.com





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ks. Robert Jahns Jeśli jednak coś takiego zakładam na scenie, to znaczy, że chcę coś przekazać. Jeżeli zakładamy, że ktoś robi to z innych motywów niż religijne, uważam, że to niewłaściwe. Jestem przeciwny używaniu jakichkolwiek symboli religijnych jako ozdób, które akurat komuś pasują. Tu chodzi o motywację, o to, czy utożsamiamy się z treścią tego symbolu.

atką Boską na rękawie Natalia Nykiel oburzyła dziennikarza TVP. Krzysztof Ziemiec uznał to za prostacki sposób, by się wyróżnić, a także za kipnę z uczuć innych. W sukurs przyszła Krystyna Pawłowicz, która wspomniała o zniewadze i wybuchła burza. Nikt nie spytał piosenkarki, jakie były jej intencje. Tymczasem księża też noszą koszulki z Maryją. Sprawdziliśmy, w sieci można kupić ich od groma. Do zakupu zachęcają chrześcijanie. Dla wielu katolicką hipokryzję czuć na kilometr."Ubiór świadczy o nas samych, pokazujmy całemu światu, że jesteśmy osobami wierzącymi, że nie boimy się przyznawać jakiego wyznania jesteśmy" – zachwala koszulki z Matką Boską jeden ze sklepów. W ofercie m.in. koszulka z ogromnym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej na całej piersi, aż po brzuch, w dziewięciu kolorach. Męska, damska i dziecięca w rozmiarówce od lat 3.Jest jeszcze inny wzór – Matka Boska Częstochowska. Na koszulkach oraz na kamizelce odblaskowej, jaką noszą drogowcy, choć tu ze specjalnym przeznaczeniem dla pielgrzyma.Właściciel przedstawia się jako "prawicowyinternet". Myślicie, że to jedyna taka oferta? Absolutnie nie. Pomińmy Jezusa i inne symbole religijne. W internecie samych ubrań z Matką Boską jest od groma. W sklepach z koszulkami, na Allegro, rozprowadzanych przez fundacje ze świętym w nazwie czy sklep z dewocjonaliami . Jeden z właścicieli nazywa się "Narodowy Katol" . W ofercie ma m.in. koszulkę z motywem Maryi z dzieciątkiem Jezus.Ale koszulki to nie wszystko. Są też bluzy z kapturem i bez. Oraz do wyboru przeróżne wizerunki Matki Boskiej. Jest "Jasnogórska Pani", "Boża Rodzicielka Maryja", ", "Maryja z Dzieciątkiem", "Matka Boża Pompejańska", "Matka Boża z Guadalupe"... "Projekt Cool Maria dla katolickich chrześcijan. Matka Jezusa wygląda wspaniale na różnych materiałach" – zachwala jedna ze stron. Inna o męskiej koszulce z Czarną Madonną : "Mała Czarna to połączenie nowoczesnego designu z klasyczną ikoną Jasnej Góry. Bo design chrześcijański nie musi być kiczem".– Ludzie raczej zamawiają takie koszulki, by zamanifestować swoją religijność. Nie sądzę, by ktoś kupował je w celu, by kogoś lub coś szkalować. Gdybym miał spekulować, to kupują raczej osoby starsze, myślę, że religijne. Wiem też, że kupują księża, bo zdarzyło mi się kilka razy – mówi nam właściciel jednego ze sklepów internetowych.– Koszulka jest nośnikiem informacji o tym, co chcemy przekazać. Jedni noszą napis "Konstytucja", inni jak Lech Wałęsa od niepamiętnych czasów miał Matkę Bożą w klapie. Przecież to nie jest zakazane, nikt nikogo nie obraża. Jeśli piosenkarka manifestuje w ten sposób swoją religijność, nie widzę w tym nic złego. Może to jest część czyjegoś życia? Czym tu się oburzać? – zastanawia się.Nikt nie prowadzi badań, kto kupuje ubrania z Matką Boską. Ale też raczej nikt nie ma złudzeń. Michał Siudziński, który ma takie koszulki w ofercie na Allegro: – Nie mam wiedzy, kto je kupuje. Ale jeśli ktoś wybiera wzór z Matką Boską, to sugeruje to, że jest to katolik. To moja subiektywna ocena.Nie wiemy, dlaczego Natalia Nykiel założyła taki, a nie inny strój i nie będziemy tego komentować. Na jej Facebooku tylko jedna osoba stwierdziła, że przesadziła. Ktoś inny napisał, że ma nadzieję, że to nie była szydera, a przynajmniej by tego sobie życzył.Ona sama nie zabrała w tej sprawie głosu, ale 2 stycznia dolała oliwy do ognia publikując na Instagramie "plecy" swojego stroju z wielką Matką Boską. Czy to "szydera"? Kiedyś sama opowiedziała w wywiadzie, że jej śpiewanie zaczęło się od babci, która opiekowała się nią w dzieciństwie i od zawsze razem śpiewały piosenki religijne. Może więc szydera?W każdym razie część publicznych osób związanych ze środowiskiem PiS – a zaczęło się od Krzysztofa Ziemca – już ją osądziła. Za to internauci bardzo szybko wyczuli hipokryzję. Niektórzy niemal natychmiast wyszukali zdjęcia Wojciecha Cejrowskiego w koszulce z Matką Boską. Sprawdzili, że sprzedaje takie koszulki w swoim sklepie. Inni przypomnieli o Lechu Wałęsie. "Wałęsa całe życie nosił Matkę Boską w klapie i każdy go za bohatera uważał. Może dziewczyna jest wierząca I tak chciała to podkreślić" – ktoś napisał nawet na profilu FB katolickiego portalu "Fronda".Wielu internautów nie rozumie, o co cały ten zamęt.Piszą, że to samo może dotyczyć symboli z Powstania Warszawskiego, czy Katastrofy Smoleńskiej. Co jednym wolno, to drugim nie.Pytamy księdza, który bierze udział w pielgrzymkach na Jasną Górę. Czy on sam ma koszulki z Matką Boską? – Mam, oczywiście. Wędrujemy na Jasną Górę, więc bardzo często mam Matkę Bożą Częstochowską na koszulce. W zeszłym roku mieliśmy wpisany wizerunek Matki Bożej w obraz Ducha Świętego. Bardzo często towarzyszy na wizerunek Matki Boże Swarzewskiej, bo ze Swarzewa wyruszamy. To wszystko na koszulkach – mówi naTemat ks. Robert Jahns z Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki, z Helu na Jasną Górę.Co roku pielgrzymi mają inne koszulki, jest grafik, który je projektuje. Potem zamawiają 600-700 sztuk i w nich chodzą. – Założenie takiej koszulki jest symbolem religijnym. Wiąże się to z utożsamianiem się z tym, co ten znak, symbol, czy wizerunek przedstawia. To jest też przyznanie się do wiary – mówi ks. Robert Jahns.– A może Natalia Nykiel też chciała w ten sposób zademonstrować wiarę?– Może tak, tego nie wiemy. Wszystko zależy od intencji. Wszystko zależy, jaka idea przyświeca zakładaniu takiej czy innej koszulki. Trudno odnieść mi się do konkretnej sytuacji z Sylwestra.Właściciele sklepów, z którymi rozmawiamy, mówią, że i tak koszulki religijne nie sprzedają się najlepiej. – Cieszą się względnym zainteresowaniem, nawet mniej. Sprzedaje się może kilkadziesiąt sztuk rocznie. To jest promil – mówi naTemat Michał Siudziński, właściciel sklepu AvocadoWear na Allegro.– Jeśli chodzi o gotowe koszulki, to sprzedają się bardzo rzadko. Nie widać szczególnego zainteresowania, nie widać, by były mocno popularne. Więcej zamówień na koszulki religijne jest według własnych projektów – słyszymy w sklepie Koszulkomat.pl.– To jest promilowa sprzedaż. Ja sprzeda się kilka sztuk w skali miesiąca, to dobrze – wtóruje jeszcze jeden sprzedawca. To po je w takim razie sprzedaje? – Sprzedajemy koszulki z przeróżnymi nadrukami. Takie były pytania od klientów. Dlatego zaprojektowaliśmy wzór z Matką Boską – odpowiada. Sprzedaje je od dwóch lat.