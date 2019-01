Autorka 500+ do dymisji? Minister w opałach po pomyśle ws. przemocy domowej

Projekt zmian w ustawie antyprzemocowej może wysadzić minister Rafalską z fotela. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

miany w ustawie o przemocy domowej zaproponowane przez resort Elżbiety Rafalskiej wywołały polityczny huragan w ponoworocznym powrocie do codzienności. Co prawda Mateusz Morawiecki projekt zmian wycofał, ale mleko się wylało. Opozycja domaga się dymisji części rządu.Po odkryciu propozycji zmian w ustawie o przemocy domowej, która przewiduje m.in. zmiany w zakładaniu tzw. Niebieskiej Karty, a do przemocy nie będzie zaliczane jednorazowe pobicie, opozycja zwęszyła okazje do rozliczenia minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.To jej resort owe zmiany zaproponował, a jak na razie reakcji jego szefowej nie ma. I właśnie to spowodowało lawinę żądań polityków opozycji, które skupiają się na jednym – dymisji Elżbiety Rafalskiej. Do tego worka wrzucona została także wicepremier Beata Szydło, która teoretycznie odpowiada w rządzie za sprawy społeczne."Wicepremier Szydło i minister Rafalska powinny zostać za ten skandaliczny projekt zdymisjonowane. Albo to popierały albo kompletnie nie panują nad swoim obszarem. Obydwie ewentualności dyskwalifikują" – ocenił reprezentujący PO były wicepremier Tomasz Siemoniak.Podobne zdaniem a Andrzej Rozenek z SLD, czy liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer:Tymczasem minister Rafalska będzie dziś gościła w programie "Panorama Dnia" w TVP Info o godz.18:20. Nie wiadomo jednak, czy odpowie tam na pytania o projekt. Ba, nie wiadomo, czy trudne dla niej pytania w ogóle padną.