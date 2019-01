Kolejni niefrasobliwi Polacy utknęli w górach. Nie posłuchali GOPR, teraz czekają na pomoc

Ratownicy GOPR próbują uratować dwoje turystów, którzy zostali na szlaku. • Fot. Facebook / GOPR Beskidy

akie rzeczy nie powinny się zdarzać. Dwoje turystów zignorowało zalecenia ratowników GOPR i poszło w góry. Zostali na szlaku, nie mają siły dalej iść, schowali się do szałasu i czekają na pomoc.Dwoje turystów w wieku około 50 lat wybrało się na wycieczkę szlakiem prowadzącym z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej. Przy czym jednak słowo wycieczka zdaje się być nie na miejscu: z powodu ciężkich warunków pogodowych drogę, która zwykle zajmuje około 4-5 godzin, para pokonywała od rana.I zabrakło sił, żeby dojść do końca. Wieczorem na pomoc ruszyli ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR . Pikanterii w tej całej sprawie dodaje fakt, że kilka godzin wcześniej para kontaktowała się z ratownikami, próbując zaczerpnąć rady co do dalszej trasy. Jak informuje radio RMF FM, ratownicy doradzali im powrót po własnych śladach do Jordanowa.Tak się jednak nie stało, para zdecydowała się kontynuować marsz w kierunki Hali Krupowej. Gdy opuściły ich siły schowali się w górskim szałasie, gdzie czekają na pomoc. Szczęściem w nieszczęściu jest to, że oboje są dobrze wyekwipowani do chodzenia po górach. Co wcale nie nie jest regułą.Ratownicy GOPR i TOPR przerzucają się anegdotami i historiami turystów, którzy szli w wysokie góry w klapkach czy adidasach, bez latarek i ciepłych kurtek . Niektórzy z tych "turystów" nie są w stanie nawet przejść o własnych siłach z Morskiego Oka do Zakopanego. Źródło: RMF FM