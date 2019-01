Już wiadomo, kto polecił Andruszkiewicza do rządu. Z takim wsparciem nie dziwne, że mu się udało

Adam Andruszkiewicz jest nowym wiceministrem cyfryzacji. Na to stanowiskio premierowi miał polecić go Kornel Morawiecki. • Fot. Adam Andruszkiewicz / Agencja Gazeta

T

o ojciec premiera Kornel Morawiecki polecił Adama Andruszkiewicza na stanowisko wiceministra cyfryzacji. Ujawnił to w rozmowie z "Super Expressem". Rządowa posada dla Andruszkiewicza wywołała skrajne opinie ze względu na brak kierunkowego wykształcenia nowego wiceministra.– Wiedziałem, że Mateusz, że pan premier chce w jakiś sposób skorzystać z kontaktów Adama Andruszkiewicza, które ten prowadzi w mediach społecznościowych – powiedział "Super Expressowi" Kornel Morawiecki Jakiś czas temu poruszył temat Andruszkiewicza z premierem. – Rozmawiałem z Mateuszem na jego temat. Choć z mojego punktu widzenia odejście Adama to osłabienie mojego koła WiS. I nie powiedział, że zostaje teraz wiceministrem. Bezpośrednio mnie też nie informował, że odchodzi z WiS. Ale życzę Adamowi powodzenia – ujawnił.Sam Andruszkiewicz także odniósł się do doniesień, jakoby Kornel Morawiecki miał załatwić mu pracę. – Absolutnie bym tego w ten sposób nie określał. To zbyt wysokie stanowisko, aby ktoś komuś coś załatwił. Proszę pozwolić, ale o kuluarowych rozmowach opowiadał nie będę – powiedział. Andruszkiewicz twierdzi, że posiada kompetencje do pełnienia rządowej funkcji. Nowy wiceminister cyfryzacji ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Białymstoku. – Przede wszystkim, posiadam wykształcenie wyższe, to ważna kompetencja – tłumaczył Andruszkiewicz.W naTemat szerzej analizowaliśmy kwalifikacje Andruszkiewicza do bycia wiceministrem cyfryzacji źródło: " Super Express