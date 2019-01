Szef podlaskiej policji doigrał się. Czeka go dyscyplinarka za konkurs na donos na posłankę PO

Komendant wojewódzki policji wszczął postępowanie wobec Daniela Kołnierowicza, który wzywał do donosów na posłankę PO Bożenę Kamińską. • fot. screen / YouTube / Radio5

K

omendant główny policji wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza – dowiedziała się Wirtualna Polska. Kołnierowicz przed miesiącem ogłosił konkurs na najlepszy donos na posłankę PO Bożenę Kamińską. Była to odpowiedź na skargę suwalskich policjantów na Jarosława Zielińskiego.Informację o postępowaniu dyscyplinarnym portal potwierdził w źródłach zbliżonych do kierownictwa Komendy Głównej Policji . Według informatorów WP.PL Komendant Główny Policji miał przychylić się do sprawozdania rzecznika dyscypliny KGP, który wnioskował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.Przypomnijmy, Kołnierowicz, który jest protegowanym Jarosława Zielińskiego, w listopadzie w suwalskim Radiu 5 ogłosił konkurs na najlepszy anonimowy donos na posłankę Bożenę Kamińską . Z kolei posłowie PO złożyli w odpowiedzi donos do prokuratury na podlaskiego komendanta policji.Kamińska dokumentowała przypadki nadużyć w suwalskiej policji. Jak pisali w liście do posłanki miejscowi funkcjonariusze, musieli całymi latami pilnować posiadłości Jarosława Zielińskiego. Wiceszef MSWiA bronił się potem, że w okolicach jego domu znaleziono obciętą głowę Okazało się jednak, że po pierwsze do jedynego takiego zdarzenia doszło ponad 20 lat temu, po drugie: ponad 200 kilometrów od posiadłości Zielińskiego, w województwie warmińsko-mazurskim.źródło: Wirtualna Polska