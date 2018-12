"To jest piękne". Już wiadomo, gdzie i kiedy znaleziono "obciętą głowę", o której mówił Zieliński

Obciętą głowę, która miała znajdować się blisko posiadłości wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, w rzeczywistości znaleziono w 1999 roku, 239 km od jego posiadłości. Innych tego typu zdarzeń nie zarejestrowano. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

iceminister Jarosław Zieliński odpierał zarzuty o to, że policjanci z Suwałk musieli całodobowo od trzech lat pilnować jego posesji. W wywiadzie dla prawicowego tygodnika "Sieci" braci Karnowskich ujawnił, że w pobliżu jego domu znaleziono odciętą ludzką głowę. Ile jest w tym prawdy? Dziennikarze sprawdzili, jaką zbrodnię wiceszef MSWiA mógł mieć na myśli.Trafili tylko na jedno podobne zdarzenie. Rzeczywiście znaleziono obciętą ludzką głowę, ale... prawie 20 lat temu i 239 kilometrów od miejsca zamieszkania wiceministra. Najpierw reporterzy TVN24 zapytali u źródła, czyli w resorcie Zielińskiego. Niestety, biuro prasowe odesłało ich do policji. Białostocka komenda przyznała, że takie zdarzenie miało miejsce, nie wskazała jednak, kiedy i gdzie. I... odesłała do prokuratury.Dziennikarze zapytali też nieoficjalnie policjantów. – Nikt nie wie, o co chodzi, na pewno aktualnie nie ma takiej sprawy – odpowiedziało dwóch funkcjonariuszy. Po kilku dniach jeden z nich skontaktował się z redakcją.– Zdarzenie, które może do tego opisu pasować, miało miejsce w 1999 roku. Żadnego innego podobnego nikt sobie nie przypomina – powiedział policjant. – Taką sprawę mieliśmy 20 lat temu – potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz.Z depesz PAP wynika, że w 1999 r. porwano Tomasza S. z suwalskiego półświatka. Zastrzelono go i poćwiartowano. Mężczyzna miał zginąć, bo inny suwalski gangster podejrzewał, że podłożył pod jego auto bombę. Zwłoki przestępcy wrzucili do jeziora Pluszne koło Olsztynka, w województwie warmińsko-mazurskim. To 239 km od domu Zielińskiego. Jarosław Zieliński w wywiadzie dla "Sieci" zapewniał, że nie wydawał żadnych poleceń związanych z domniemanym pilnowaniem jego posiadłości. Wiceszef MSWiA ocenił, że posługiwanie się przez Bożenę Kamińską "oszczerczymi zarzutami zawartymi w anonimach" jest "niegodne oraz haniebne". Policjanci wcześniej wysłali do posłanki PO anonimowy list ze skargami uderzającymi w Zielińskiego Wiceminister przekonywał, że okolica jego domu jest niebezpieczna i bywa miejscem mafijnych porachunków. – Dla zobrazowania tej sytuacji wystarczy wspomnieć, że jakiś czas temu w pobliżu mojego domu znaleziono ludzką głowę obciętą przez bandytów w wyniku brutalnego zabójstwa – mówił.Przypomnijmy, że po skargach policjantów z Suwałk na wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendant Główny Policji zarządził śledztwo w tej sprawie. Wykazało, że... to przełożeni policjantów wykazali się nadgorliwością w zakresie powierzania podwładnym zadań.źródło: TVN24