Twórca Gadu-Gadu wsadził kij w mrowisko. Nie zostawił suchej nitki na WOŚP i Owsiaku

Łukasz Fołtyn skrytykował sposób działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

FZ wydaje na ratowanie życia i leczenie Polaków blisko 1000-krotnie więcej niż WOŚP. (...) A ludzie uważają, że to dzięki WOŚP szpital leczy i ratuje życia – napisał w krytycznym facebookowym poście twórca Gadu-Gadu Łukasz Fołtyn. Jest zdania, że Polacy, którzy wpłacają średnio trzy złote na Orkiestrę, czują się przez to bohaterami.Fołtyn pokusił się o bardzo krytyczną analizę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sugeruje, że WOŚP rozwiązuje nieistniejące problemy i nazywa to ratowaniem życia. "Coś takiego tylko w Polsce" – krytycznie podsumował."Spustoszenie w świadomości społeczeństwa robi Jurek Owsiak, dlatego uważam go za największego szkodnika służby zdrowia i chorujących" – ocenił. Dodał, że z szefa WOŚP czyni się świętego, ludzie zaś czują się bohaterami, wrzucając do puszki średnio 3 zł na obywatela.Zwrócił też uwagę, że w szpitalu mającym kontrakt z NFZ pojawia się sprzęt WOŚP, a żadna placówka medyczna nie odmówi sprzętu, który dostaje za darmo. Zdaniem Fołtyna jest to zwykle drobny i tani sprzęt, na przykład kardiomonitory, które kosztują po kilka tysięcy złotych za sztukę.A jednak to właśnie z WOŚP Polacy kojarzą tomografy podobnie jak inkubatory wcześniaków. A logo Orkiestry jest w szpitalu bardziej widoczne niż logo NFZ. "A ludzie myślą, że to dzięki WOŚP szpital leczy i ratuje życia" – argumentował Fołtyn."(…) na lekarzach nie ma naklejki NFZ, ani na pielęgniarkach, lekach, łóżkach, urządzeniach, budynkach (no jest przed wejściem do szpitali, ale logo WOŚP jest dużo większe i bardziej widoczne)... Czyli z naszych składek nic nie ma, nie to co z WOŚP... Choć to 1/1000 wydatków NFZ to efekt daje nieporównanie większy..." – stwierdził.Według Fołtyna NFZ wydaje na ratowanie życia i leczenie Polaków prawie 1000 razy więcej niż WOŚP. Nie kupuje jednak za te środki sprzętu medycznego, tylko płaci szpitalom na przykład za zabiegi. Z pieniędzy NFZ zaś szpitale same kupują sprzęt, leki, opłacają rachunki za prąd.Ostatnio o "analizę", dlaczego ludzie wpłacają pieniądze na WOŚP , pokusiła się Krystyna Pawłowicz. Zdaniem posłanki PiS ofiarodawcy niegdyś wpłacali z życzliwości, a dziś czynią to z nienawiści.