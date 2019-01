Myślałeś, że prawdziwe zimy to przeszłość? Ten film pokazuje sytuację na południu kraju

Zima w Tatrach. Na Kasprowym nawet 2 metry śniegu. • Fot. Facebook.com / Marcin Gabryś

Redakcja naTemat

ajnowsze prognozy synoptyków są pełne ostrzeżeń przed kolejnymi intensywnymi opadami śniegu – szczególnie na południu Polski. Jakby tego śniegu teraz było mało... Filmik nagrany w czwartek na Kasprowym Wierchu pokazuje, że zaspy sięgają dwóch metrów.Po Nowym Roku zima na południu kraju zaatakowała zdecydowanie, co np. we Wrocławiu zaowocowało komunikacyjnym paraliżem. W Tatrach ogłoszono 4. stopień zagrożenia lawinowego. W serwisie Tatromaniak ukazało się zdjęcie z budynku na szczycie Kasprowego Wierchu, na którym widać, że zaspa śniegu jest niemal równa z wysokością drzwi Na Facebooku znaleźliśmy także film dokumentujący to, jak sytuacja wygląda na miejscu. "Uwaga, wychodzimy z Kasprowego" – pada na nagraniu i jeden z bohaterów filmu otwiera drzwi, za którymi widać ścianę śniegu. Drugi zaś wyrzuca na śnieg narty i kijki, by móc się wydostać jakoś z budynku."I ciągle pada" – napisano w komentarzu do filmu.Wygląda na to, że śniegu na południu kraju będzie dużo więcej. Na czwartek i piątek synoptycy zapowiedzieli intensywne opady śniegu w województwach dolnośląskim i opolskim. Z kolei w sobotę i niedzielę drugi stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu ma obowiązywać w śląskim, małopolskim i podkarpackim.W centrum i na północy z kolei w weekend marznące opady i oblodzenie. Mapę ostrzeżeń synoptyków IMGW można znaleźć tutaj