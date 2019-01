Nowa rola Justyny Żyły. Była żona skoczka narciarskiego wystąpi w telewizyjnym show

Justyna Żyła wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". • Fot. Materiały prasowe

o już postanowione – Justyna Żyła oderwie się na chwilę od telewizora, przestanie kibicować byłemu mężowi i zacznie... tańczyć. Występ Żyły w tańcu z gwiazdami potwierdziła jej menadżerka. Emisja kolejnego sezonu popularnego programu ma się zacząć już na wiosnę.Będąc żoną Piotra Żyły pojawiała się czasem w przebitkach, gdy kamera pokazywała tłum kibiców dopingujących polskich skoczków. Po rozwodzie Justyna Żyła niemal nie wychodzi z mediów. Nie dość, że jest bardzo aktywna na portalach społecznościowych, to jeszcze prowadzi program "Justyna Żyła – pierzemy brudy do czysta". Okazuje się, że to wcale nie koniec jej aktywności.Już na wiosnę zaplanowano emisję kolejnej, dziewiątej już edycji programu " Taniec z Gwiazdami ". Katarzyna Kopańska, menadżerka Justyny Żyły, potwierdziła w rozmowie z Onetem, że jedną z roztańczonych gwiazd będzie właśnie jej klientka. Podobno Justyna jest bardzo zadowolona z faktu, że wystąpi w programie.– Patrząc na poprzednie edycje i ich uczestników, a przede wszystkim uczestniczki, ten program dodaje pewności siebie i świadomości ciała. Justyna widzi w tym możliwość skorzystania dla siebie jako kobiety – tłumaczyła w rozmowie z portalem Onet Kopańska.źródło: onet.pl