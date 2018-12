To koniec zasmucającego serialu? Żyła twierdzi, że wybaczyła byłemu mężowi

Justyna Żyła wybaczyła swojemu mężowi Piotrowi to, że ją zostawił. • Fot. Instagram.com/justynazyla

o niemalże całorocznym publicznym praniu brudów Justyna Żyła twierdzi, że w końcu wybaczyła byłemu mężowi, słynnemu skoczkowi narciarskiemu Piotrowi Żyle. – Każdemu należy wybaczać – podkreśla w rozmowie z "Super Expressem".– Udało nam się dogadać – powiedziała. – Tak samo można jego zapytać, czy mi wybaczył, że wylałam się przed całym światem. Ja mu wszystko wybaczyłam, a czy on wybaczył mi – pyta Justyna Żyła Żyłowie są już po rozwodzie, nadal łączy ich jednak dwójka dzieci. Zgodnie z tym, co mówiła ich matka, święta spędzą z ojcem Piotrem. – To też nie jest tak, że on jest najgorszy, a ja jestem święta. Zawsze wina leży po dwóch stronach, ale przyszedł taki okres, że przelała się czara goryczy i stało się tak, jak się stało. To nie było planowane, ale widocznie tak miało być – mówiła o swoim byłym mężu Justyna Żyła Przypomnijmy, że 18 grudnia Justyna Żyła zadebiutowała w roli prowadzącej talk show "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta".– Bohaterowie zgłaszający się do tego programu zdecydowali się na trudny krok. Chcą dać sobie szansę na rozwiązanie konfliktu, czy też ważnych dla nich, bolących ich spraw. Konfrontacja ma oczyścić atmosferę – mówił Przemek Petryszyn, Prezes R.D.F. Entertainment, właściciela kanału Active Family.Źródło: "Super Express"