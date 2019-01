Czaputowicz już zapomniał? Przypomniano mu, co jeszcze parę lat temu miał wspólnego z Tuskiem

Jacek Czaputowicz jako dyrektor KSAP przez cztery lata podlegał Donaldowi Tuska. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

yły minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przypomina na Twitterze, że Jacek Czaputowicz w trakcie swojej kariery przez kilka lat podlegał bezpośrednio premierowi Donaldowi Tuskowi. Wiceszef PO zastanawia się, jak po nieudanym eksperymencie Czaputowicz będzie mówił o Kaczyńskim.To przypomnienie pada nieprzypadkowo. Minister Jacek Czaputowicz w wywiadzie dla "Polska the Times" ostro ocenił obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej. Szef MSZ stwierdził, że wybór Tuska na szefa RE był wprawdzie legalny, jednak bardzo wątpliwy etycznie, a sam Tusk był bardziej niemieckim kandydatem . Polska bowiem, dowodził minister, reprezentowana przez Beatę Szydło stawiała na Jacka Saryusza-Wolskiego.Tomasz Siemoniak postanowił przypomnieć, że Czaputowicz jako dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podlegał przez cztery lata premierowi Tuskowi. Były szef MON zastanawia się przy okazji, jak o Jarosławie Kaczyńskim będzie mówił Czaputowicz, gdy dobiegnie do końca nieudany eksperyment.Te ostatnie słowa Siemoniaka to nawiązanie do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego sprzed niemal roku, gdy właśnie eksperymentem nazwał nominowanie Jacka Czaputowicza na ministra spraw zagranicznych.