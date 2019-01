Awantura w nowym programie Justyny Żyły. "Nazwałaś mnie zimną su...!"

W najnowszym odcinku programu Justyny Żyły "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!" doszło do awantury. • Fot. materiały prasowe

ustyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta!" to nowy program telewizyjny byłej małżonki znanego skoczka narciarskiego Piotra Żyły. W najnowszym odcinku programu doszło do wyjątkowej awantury. Widzowie będą mogli to obejrzeć 8 stycznia o godz. 22:00 w telewizji Active Family.Bohaterkami nowego odcinka będą nierozłączne niegdyś przyjaciółki: Marzena i Ania. Ich przyjaźń skończyła się nagle i bez żadnych wyjaśnień. Żywią do siebie urazę i wzajemnie obwiniają się o rozpad ich bliskich relacji. Wolały jednak zerwać ze sobą kontakt niż szczerze porozmawiać.Co było tego przyczyną ? O co mają do siebie żal? Odpowiedź na to pytanie próbowała znaleźć prowadząca program Justyna Żyła, która chciała doprowadzić do szczerej rozmowy.Początek był spokojny, jednak chwilę później rozpętało się piekło. Padło wiele gorzkich słów i oskarżeń: "Nazwałaś mnie zimną suką", "odwróciłaś się ode mnie", "nie chciałaś mi pomóc" "ty jesteś jakaś nienormalna, żałuję, że tu przyszłam", "jesteś perfidna i dwulicowa". Jak skończyła się kłótnia? Tego widzowie dowiedzą się już 8 stycznia o godz. 22:00.Justyna Żyła z powodzeniem korzysta z popularności, jaką przyniósł jej konflikt małżeński z Piotrem Żyłą , o którym rozpisują się media. Wymieńmy tylko sesję dla Playboya czy telewizyjny program, którego premiera miała miejsce w grudniu.Według informacji jednego z tabloidów żona wicelidera Pucharu Świata w skokach narciarskich za sesję w magazynie dla panów miała wziąć 40 tys. zł