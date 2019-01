Brudziński ujawnił kulisy tragedii w Koszalinie. Dziewczynki bawiły się na urodzinach

Joachim Brudziński ujawnił kulisy tragedii w escape roomie w Koszalinie. • Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat





– Ofiary dostały pomoc psychologiczną. Są psychologowie Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda też zaoferował swoją pomoc. Ofiary były w wieku 15 lat – oznajmił minister spraw wewnętrznych i administracji na antenie TVN24. Joachim Brudziński ujawnił dodatkowo, iż zmarłe nastolatki w escape roomie spędzały urodziny jednej z nich.Wiadomo już, że escape room miał cztery pomieszczenia, pokoje o różnym stopniu trudności. Nie wiadomo, jakie były przyczyny tragedii w Koszalinie. Pojawiają się nieoficjalne informacje, iż mogła to być uszkodzona butla gazowa albo inne zaprószenie ognia. Policja będzie badać, czy pomieszczenia były odpowiednio zabezpieczone. Ustaliła już, kto jest właścicielem escape roomu w Koszalinie.– Poleciłem wszczęcie kontroli we wszystkich tego typu obiektach w kraju. Kreatywność osób, które otwierają tego typu miejsca, jest wielka. To działalność rozrywkowa, ale także intelektualna. Ofiary dostały pomoc psychologiczną. Są psychologowie Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda też zaoferował swoją pomoc – zapowiedział w piątek Joachim Brudziński.– Zamykanie dzieciaków bez odpowiedniego zabezpieczenia, mówienie "znajdźcie klucz", kończy się taką tragedią, jak ta w Koszalinie. Moja gorąca prośba, niech rodzice, zanim ich dzieci udadzą się do takich miejsc, niech je 10 razy sprawdzą. Uważajmy, miejmy oczy dookoła głowy, sprawdzajmy – apelował szef MSWiA w TVN24.– Trwa dochodzenie ,co było przyczyną pożaru, na moje plecenie komendant główny straży pożarnej lokalizują tego typu miejsca. Właściciele muszą czuć, że są pod kontrolą, żeby do takich wypadków nie dochodziło. Tym bardziej, że są bardzo popularne wśród nastolatków – komentował Brudziński.