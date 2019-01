Znamy nieoficjalną przyczynę pożaru w escape roomie. Zdradził ją poparzony pracownik

W pożarze escape roomie w Koszalinie zginęło pięć nastolatek • Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

pożarze escape roomu w Koszalinie zginęło pięć nastolatek. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że doszło do wybuchu gazu. Taką informację miał przekazać ratownikom pracownik escape roomu, który doznał poparzeń.Butla z gazem, która miała wybuchnąć, służyła do ogrzewania pomieszczeniea escape roomu. Informację o przyczynie wybuchu pożaru miał przekazać ratownikom w karetce mężczyzna, który uległ poparzeniu w wypadku. Portal WP.PL ustalił, że 25 latek jest właścicielem lokalu "To Nie Pokój".Wszystko układa się w jedną całość, bowiem już przed tragedią zgłaszano problemy w escape roomie. "Miejsce zimne i śmierdzące gazem, ponieważ garaż, który udaje pokój, jest ogrzewany piecykiem gazowym na butlę" – czytamy w internetowej recenzji pokoju zagadek Dziewczyny, które zginęły w pożarze, miały po 15 lat i uczyły się w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie. Niedzielę ogłoszono w mieście dniem żałoby. Biskup Edward Dajczak odwołał Orszak Trzech Króli, który miał przejść ulicami Koszalina."Ta niewyobrażalna tragedia nie pozwala nam na radosne świętowanie. Chcemy również i w taki sposób wyrazić naszą solidarność z tymi, którzy cierpią. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy" – napisał duchowny w komunikacie . Kondolencje ofiarom tragedii złożył też prezydent Andrzej Duda Źródło: wp.pl