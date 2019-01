Duda skomentował pożar w Koszalinie. Poruszające słowa prezydenta

Andrzej Duda skomentował tragiczny w skutkach pożar w escape roomie w Koszalinie. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ndrzej Duda skomentował tragedię w escape roomie w Koszalinie. W wyniku pożaru zginęło tam pięć osób, prawdopodobnie nieletnich dziewcząt. Prezydent sprawie tej poświęcił poruszający wpis na Twitterze."Druzgocąca tragedia w Koszalinie. Pięć radosnych, wchodzących w życie Dziewcząt zostało z życia wyrwanych. Niech Pan Bóg ma swojej opiece Ich Rodziców i Najbliższych. RiP" – napisał Andrzej Duda. Tragedię w Koszalinie skomentował też Joachim Brudziński w TVN24 . W wyniku pożaru w escape roomie zginęło pięć osób, prawdopodobnie 15-letnich dziewczynek . Ranny jest 25-letni mężczyzna, który z ciężkimi oparzeniami został przewieziony do szpitala.– Zamykanie dzieciaków bez odpowiedniego zabezpieczenia, mówienie "znajdźcie klucz", kończy się taką tragedią, jak ta w Koszalinie. Moja gorąca prośba, niech rodzice, zanim ich dzieci udadzą się do takich miejsc, niech je 10 razy sprawdzą. Uważajmy, miejmy oczy dookoła głowy, sprawdzajmy – apelował szef MSWiA w TVN24.– Poleciłem wszczęcie kontroli we wszystkich tego typu obiektach w kraju. Kreatywność osób, które otwierają tego typu miejsca, jest wielka. To działalność rozrywkowa, ale także intelektualna. Ofiary dostały pomoc psychologiczną. Są psychologowie Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda też zaoferował swoją pomoc – zapowiedział w piątek Joachim Brudziński.