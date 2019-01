Ludzie odcięci od świata, setki odwołanych lotów. Atak zimy w Austrii i w Niemczech

To się nazywa śnieg! • Fot. twitter.com/st_hof

ie tylko w polskich górach panują trudne warunki pogodowe. Także nasi zachodni sąsiedzi oraz Austriacy mają problemy z białym puchem i silnym wiatrem. Odwołano nawet trening i kwalifikacje na skoczni w Bischofshofen.W czasie gdy w burmistrz Szczyrku ogłosił "stan zagrożenia o znamionach klęski żywiołowej" , mieszkańcy Austrii i Niemiec mieli jeszcze większe problemy.Duże opady śniegu i silny wiatr spowodowały wzrost możliwości zejścia lawin, co zmusiło tamtejsze władze do zamknięcia niektórych dróg i linii kolejowych. Przez to w niektórych miejscowościach utknęło setki turystów. Tylko w mieście Soelktal w Styrii uwięzionych zostało 600 osób.Odwołano też dziesiątki rejsów lotniczych. Tylko na lotnisku w Monachium nie wystartuje i nie wyląduje 120 samolotów. Problemy są także na lotnisku pod Innsbruckiem. Jak przewidują meteorolodzy, obfite opady śniegu w Niemczech, Austrii i Szwajcarii utrzymają się jeszcze przez kilka najbliższych dni.Z powodu trudnych warunków pogodowych odwołano sobotni trening i kwalifikacje do kolejnych zawodów w Konkursie Czterech Skoczni w Bischofshofen. Problemy ze śniegiem są także w krajach śródziemnomorskich. Biały puch spadł na przykład w północnej Grecji.