Który z ministrów w rządzie Morawieckiego jest najlepszy? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

ondaż pracowni SW Research, w którym zapytano o najlepszego ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego sprawił badanym nie lada problem. Ponad połowa osób miała problem z tym, żeby wskazać jakiegokolwiek ministra jako najlepszego. Reszta wybrała bez większych zaskoczeń.Po roku rządzenia obecnego składu rządu, "Rzeczpospolita" postanowiła zapytać Polaków, jak oceniają działalność poszczególnych ministrów. Ankietowanych zapytano, który z nich jest najlepszy.W oczy rzuca się przede wszystkim sam dół tablicy wyników. Najwięcej osób odpowiedziało bowiem, że nie potrafi wskazać, który z ministrów jest jego zdaniem najlepszy. Nikogo nie wybrało 53,2 proc. badanych.Pozostali uczestnicy najczęściej mianem najlepszego ministra określali samego premiera Mateusza Morawieckiego. Wskazało go 12,1 proc. pytanych. Na drugim miejscu z wynikiem 5,2 proc. uplasowała się Beata Szydło, co jest całkiem dobrym wynikiem patrząc na to, że zupełnie nie wiadomo, za co była premier odpowiada w obecnym rządzie i jakie ma osiągnięcia legislacyjne.Na trzecim miejscu jest Zbigniew Ziobro – na niego wskazało 4,8 proc. pytanych. Na kolejnych miejscach są Elżbieta Rafalska (4,5 proc.) i Witold Bańka (3,8 proc.). Do pierwszej szóstki "załapała się" jeszcze wicepremier Jarosław Gowin –jego jako najlepszego ministra wskazało 3,6 proc. badanych. Potem wyniki wahają się od 2,6 proc. (Jadwiga Emilewicz) do 0,1 proc. (Henryk Kowalczyk).W kontekście zbliżających się wyborów do europarlamentu, a jesienią do polskiego Sejmu i Senatu, nie jest to zbyt obiecujący sondaż. źródło: rp.pl