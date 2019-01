Polacy wierzą w Jarosława Kaczyńskiego i jego partię. Ten sondaż jest na to dowodem

42 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość po tegorocznych wyborach parlamentarnych utrzyma sejmową większość. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research w rozmowie z Rp.pl W podziale na płeć kobiety rzadziej wykazują swoje zdanie w tej sprawie (26 proc. vs 14 proc. bez zdania). Mężczyźni częściej uważają (44 proc.), że PiS utrzyma po wyborach parlamentarnych w 2019 roku większość w Sejmie. Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (50 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (55 proc.).

ż 42 procent Polaków uważa, że po wyborach parlamentarnych w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość utrzyma większość w Sejmie – wynika z sondażu SW Research dla serwisu Rp.pl.W maju czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią zaś do Sejmu i Senatu. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość rządzi samodzielnie, mając 237 posłów.Pracownicy SW Research zapytali Polaków, czy po wyborach parlamentarnych PiS utrzyma silną pozycję i większość w Sejmie. 42 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, zaś 38 proc. jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma co piąty badany, czyli 20 proc. respondentów.Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27 grudnia na reprezentatywnej próbie 800 Polek i Polaków.Z ostatniego sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że PiS ma poparcie na poziomie 38 proc. Drugie miejsce zajęłaby Platforma Obywatelska z wynikiem – 31 proc. proc., trzecie – Kukiz'15, na którą głosowałoby 7 proc. badanych i SLD z 6 proc. poparciem.Zjednoczona opozycja (PO, Nowoczesna, PSL-UED, SLD, Razem i Teraz) – według tego sondażu –może zaś liczyć na 50 proc. głosów i przejąć tym samym władzę.źródło: Rp.pl