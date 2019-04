Najlepsze filmy, które na pewno ominąłeś w 2018 roku. Żaden krytyk nie powiedział o nich złego słowa

W 2018 roku premierę miało wiele świetnych filmów - nie wszystkie dotarły do mainstreamu • Kadr z filmu "Zatrzyj ślady"

ało wam dobrych filmów, które powstały w ostatnim czasie? "Rotten Tomatoes" - serwis agregujący recenzje - przygotował najbardziej nieoczywistą listę najlepszych filmów 2018 roku. Wszystkie zgarnęły wyłącznie pozytywne opinie krytyków. W tym zaskakującym zestawieniu TOP 10 nie ma tytułów, które królowały na dużych festiwalach lub blogach. Co nie znaczy, że są złe. Wręcz przeciwnie.





Paddington 2

Zatrzyj ślady

Lato 1993

Jutro albo pojutrze

Pick of the Litter

Hannah Gadsby: Nanette

Shirkers

Ach, Lucy!

Zapada noc

Eighth Grade

Próżno szukać w rankingu serwisu "Zimnej wojny", "Romy", "Bohemian Rhapsody", "Tajemnic Silver Lake", "Cichego miejsca", "Narodzin gwiazdy", "Faworyty" i wielu innych, które przez wielu widzów i krytyków były uznawane za świetne. Zgarnęły przynajmniej jedną negatywną recenzję, wiec automatycznie nie ma ich w TOP 10.Na czele rankingu "Rotten Tomatoes" znalazł się sequel filmu z 2014 roku. Sympatycznego misia pokochali nie tylko widzowie, ale i krytycy. Uważają, że w doskonały sposób łączy ciepłą baśń familijną z emocjonującą przygodą dla ludzi w każdym wieku. Jest też piękny wizualnie.Tytułowy Paddington trafia w drugiej części przygód do aresztu. Rzecz jasna przez przypadek. Poznaje tam zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy i zrobi wszystko, by wrócili na dobrą drogę.Krytycy docenili w filmie wspaniałą grę aktorską Bena Fostera oraz Thomasin McKenzie. Fabuła ma sensacyjny potencjał, ale została opowiedziana z wykorzystaniem oszczędnych środków.Bohaterami "Zatrzyj ślady" są weteran wojenny i jego córka. Mieszkają w lesie. W pewnym momencie ich spokojne życie naruszają służby socjalne, które starają się zintegrować ich ze społeczeństwem. Tom zaczyna nawiązywać relacje z innymi ludźmi, ale przeżywający traumę Will postanawia uciec przed swoimi demonami, wracając do głuszy.Scenarzystka i reżyserka Carla Simón czerpiąc z własnych wspomnień nakręciła przemyślany dramat. Zdaniem recenzentów nie udałoby się to bez wybitnych ról młodych aktorów.Akcja filmu toczy się w błogiej, letniej scenerii katalońskiej prowincji. Sześcioletnia Frida po stracie matki próbuje się nauczyć żyć z nowymi opiekunami. To film o dorastaniu i emocjach towarzyszących zakładaniu rodziny. Pokazuje też, że szczęście można znaleźć wszędzie.Materiały do dokumentu były zbierane przez 10 lat. Twórcy nakreślili przejmujący obraz życia młodych Amerykanów, który wykracza poza tematykę przedstawioną na ekranie.W dokumencie oglądamy portrety nieokrzesanych młodych skejtów. Właśnie wkraczają w dorosłość i zostają postawieni w sytuacjach, gdzie każdy wybór, zarówno dobry, jak i zły, zamyka jedne drzwi i otwiera nowe. Oprócz tego, każdy z nich ma własne demony, z którymi musi się zmierzyć.Film zawiera cały urok towarzyszący dokumentom z czworonogami, ale krytycy zapewniają też, że jest również opowieścią, która buduje i podnosi na duchu.Dana Nachman i Don Hardy zabierają nas w dwuletnią podróż z psami przewodnikami pomagającymi osobom niewidomym.Filmoznawcy przyznają, że film przenosi współczesną komedią na bezwstydnie szczere terytorium. Przechodzi z suchych żartów, do surowej, mocnej opowieści.Hannah Gadsby to australijska gwiazda stand-up. W filmie opowiada o własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach wiążących się z płcią, dojrzewaniem i seksualnością. Produkcję można obejrzeć na Netflixie.Film wykorzystuje osobistą historię o rozczarowaniu, by pokazać wzruszającą opowieść o kreatywności, straconych szansach i pogodzeniu się z przeszłością.Sandi Tan nakręciła w 1992 film drogi w Singapurze. Materiał został jednak skradziony, bohaterka próbuje się dowiedzieć dlaczego. Film można obejrzeć na Netflixie.W środku niekonwencjonalnej narracji kryją się uniwersalne tematy i głęboka empatia dla postaci. Wszystkie zostały powołane do życia przez utalentowaną obsadę z uroczą Shinobu Terajimą na czele.Setsuko czuła, że wpadła w pułapkę życia w Tokio. Wszystko zmieniło się, gdy jej siostrzenica namówiła ją do zapisania się na nietypowe zajęcia z języka angielskiego. Wymagają one od niej noszenia blond peruki i wcielenia się w rolę Amerykanki o imieniu Lucy. Film można obejrzeć w HBO GO.Stopniowo wciąga widzów we wstrząsającą opowieść, która zaskakują zarówno współczuciem, jak i ponurą intensywnością. Recenzenci zwiastują karierę debiutującej reżyserce Jordan Spiro (aktorka znana z " Ozark ") i jej magnetyzującym młodym aktorom.Osiemnastoletnia czarnoskóra dziewczyna Angela wychodzi po kilku latach z poprawczaka i odwiedza siostrę, która właśnie trafiła do rodziny zastępczej. Razem wybierają się na całodzienną wycieczkę, która staje się wyprawą wgłąb siebie. Zmagając się z nieustannym rasizmem, zmieniają swoje spojrzenie na rzeczywistość.Rodzynek w całym zestawieniu - dostał 3 negatywne recenzje, ale ponad 200 na plus. W filmie przyglądamy się perypetiom ósmoklasistki, w czasie, kiedy dowiaduje się czym jest prawdziwe życie. Krytycy twierdzą, że to przełomowy film dla scenarzysty Bo Burnhama i urzekającej Elsie Fisher.Akcja filmu toczy się w ostatnich dwóch tygodniach przed wakacjami i przejściem do liceum. Ósmoklasistka zmaga się z lękiem społecznym, ale kręci przy tym vlogi z życiowymi poradami.