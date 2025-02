Ryszard Czarnecki nie chciał odpowiedzieć wprost, czy będzie pobierał świadczenie 500+. Fot. Screen z programu "Rozmowa Piaseckiego" / TVN24

– Nie uzgodniłem tego jeszcze z żoną, powiem szczerze. (…) W naszej rodzinie takie decyzje podejmuje się wspólnie z małżonką – przyznał polityk w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 . Dziennikarz jednak nie odpuszczał. Na to Czarnecki odpowiedział w dość dziwny sposób.

– Raczej nie, natomiast czy w pańskim małżeństwie jest tak, że pan podejmuje decyzje za żonę w sprawach rodzinnych? Chyba nie, chyba pana żona ma wpływ istotny – stwierdził europoseł PiS. Dodał także, iż nietaktem byłoby informowanie żony co do jego zdania "za pośrednictwem" programu telewizyjnego. – To byłoby trochę nieładnie wobec niej – ocenił.

Przypomnijmy, że o nowych propozycjach PiS dowiedzieliśmy się na sobotniej konwencji partii. Dowiedzieliśmy się między innymi, że program 500+ na pierwsze dziecko ma obowiązywać już od lipca

Obietnica ta padła mimo wcześniejszego stwierdzenia minister pracy Elżbiety Rafalskiej o tym, że rządu na to nie stać. – Gdybyśmy chcieli sfinansować każde dziecko w Polsce, to koszt programu by się niemal podwoił, a na to nas nie stać – mówiła Rafalska we wrześniu 2018 r. TVP Info