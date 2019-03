Samotność jak poważna choroba. Oto dlaczego warto wiedzieć, kim są twoi sąsiedzi

Kim są twoi sąsiedzi? To ważne pytanie. Jest też ważniejsze: dlaczego tego nie wiesz? • Fot. materiały prasowe

Monika Przybysz

Artykuł powstał we współpracy z marką Amica.

o ważne, by wiedzieć, kim są twoi sąsiedzi. Jeszcze ważniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego tego nie wiesz? Powodów braku kontaktu ze starszą panią mieszkającą piętro pod tobą może być wiele. Efekt jeden: zamykasz sobie możliwość nawiązania potencjalnie szczerej, trwałej i pięknej relacji.O tym, że otwarcie się na innych, wychodzenie poza własne sprawy i krąg najbliższych ma sens, przypomina kampania społeczna zorganizowana przez markę Amica - “Amica for others”:– Chcemy zwrócić uwagę na szerszy kontekst, jakim są relacje z innymi i problemy społeczne, jakim musimy stawić czoło w ciągle zmieniającym się świecie. Jednym z nich jest fakt, że coraz częściej żyjemy osobno – mówi Joanna Lewandowska, Strategiczny Menedżer ds. Komunikacji Marki Amica.Wielu z 2,5 mln polskich 75-latków na co dzień nie ma kontaktu z żadną bliską osobą. Z badań CBOS (Relacje sąsiedzkie, 2017) wynika, że brak jakichkolwiek bliskich relacji, w tym sąsiedzkich, dotyczy najczęściej najstarszych mieszkańców miast liczących 100 tys. osób i więcej. A jak podkreślają naukowcy konsekwencje przewlekłej samotności są znacznie bardziej dotkliwe, niż tylko spadek samopoczucia.Starsze samotne osoby doświadczają takiego samego dyskomfortu psychicznego jak te, które żyją w biedzie - dowodził profesor John Cacoppo z Uniwersytetu w Chicago. Jego zdaniem, życie w odosobnieniu przekłada się na zły stan zdrowia w znacznie większym stopniu niż na przykład otyłość. Trwała izolacja społeczna wpływa na jakość snu, jej konsekwencje można również zaobserwować rejestrując skoki ciśnienia oraz wzrost poziomu kortyzolu - hormonu stresu. Osoby samotne są również mniej odporne na choroby.– Skupiamy się na sobie, swoich problemach, nie mamy czasu pochylić się nad drugim człowiekiem, uwzględnić jego perspektywę i zrozumieć motywację jego działań. To powoduje zanikanie relacji – nie wiemy lub nie interesujemy się, kto mieszka obok, nie poznajemy swoich sąsiadów na klatce schodowej. Najdotkliwiej dotyka to grup, które nie do końca nadążają za pędem dzisiejszego świata – ludzi starszych. Ich samotność, alienacja jest coraz większym problemem społecznym – mówi Joanna Lewandowska, Strategiczny Menedżer ds. Komunikacji Marki Amica.Właśnie w rzeczywistości, w której trudno nawiązać spontaniczne więzi międzyludzkie osadzony jest film otwierający kampanię “Amica for Others”, wyreżyserowany przez Marcina Filipowicza – wrażliwego na problemy społeczne artystę młodego pokolenia, którego krótkometrażowy film "Chłopcy z Motylkami" gości w tym roku na wielu filmowych festiwalach.Kolejnymi elementami kampanii będą inne realizacje filmowe, ale nie tylko. Amica nawiązała współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wspólnie z Instytutem Socjologii będzie prowadzić projekt badawczy, skupiający się wokół zagadnienia więzi społecznych. Jednym z tematów eksploracji badaczy będzie to, czy „otwieranie się” na sąsiada, szczególnie w podeszłym wieku, mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemu samotności w zbiorowości.Amica planuje również konkursy i akcję angażującą w SM „Szklanka cukru”. Akcja ma zachęcić do drobnych, sąsiedzkich gestów, jak częste kiedyś pożyczanie produktów spożywczych czy drobne przysługi, np. pomoc w zakupach czy podlewaniu kwiatów w czasie urlopu.Amica już od jakiegoś czasu propaguje działania mające na celu przekierowanie naszej uwagi na problemy społecznie ważne. W zeszłym roku producent sprzętu AGD skupił się na problemie marnowania żywności, zachęcając nas do jej efektywniejszego przechowywania. Motto akcji brzmiało: “Przechowuję, nie marnuję”.