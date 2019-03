Były reprezentant Polski może znaleźć się na listach KE. "Wielka marka i nazwisko"

Tomasz Frankowski może kandydować w wyborach do PE z list KE. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

T

omasz Frankowski może znaleźć się wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego – podaje "Fakt". Były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok i reprezentant Polski miałby wystartować z list Koalicji Europejskiej.– Na razie są to plotki koalicyjne. Jeżeli zdecyduję się na kandydowanie, to na pewno o tym poinformuję – uciął spekulacje Tomasz Frankowski w rozmowie z "Faktem". Z informacji podawanych przez dziennik wynika jednak, że coś jest na rzeczy.Szef podlaskich struktur Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz przyznał "Faktowi", że Frankowski to "wielka marka i nazwisko", jednak obecnie niczego nie może potwierdzić. – Do 10 marca będą trwać rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Po tym terminie wszystko będzie jasne – podkreślił.Tomasz Frankowski urodził się w 1974 r. w Białymstoku i tam rozpoczął swoja piłkarska karierę. Występował na pozycji napastnika. 44-latek jest czterokrotnym królem strzelców polskiej Ekstraklasy, w której strzelił łącznie 167 goli dzięki czemu zajmuje 4. miejsce na liście wszech czasów. Największe sukcesy święcił z Wisłą Kraków, z którą pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski. Na swoim koncie ma również 22 występy w reprezentacji Polski.Frankowski sportową karierę kończył w rodzinnym mieście. W barwach Jagiellonii rozegrał w sumie 120 spotkań i strzelił 51 goli.Tomasz Frankowski nie byłby pierwszym sportowcem, który zdecydował się na karierę polityczną. Można przypomnieć choćby start Tomasza Adamka z list Solidarnej Polski w wyborach do PE w 2014 r. Wtedy bezskutecznie o mandat europosła ubiegał się też inny piłkarz – Maciej Żurawski. Były gracz Wisły Kraków walczył o głosy z listy komitetu wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy. Piłkarz Roman Kosecki od 2005 r. nieprzerwanie zdobywa zaś mandat z list PO.źródło: " Fakt