Jest więcej zdjęć ze słynnej wizyty na Ukrainie. Posłowie mieli niezłą zabawę

"Ukraińcy kazali ubrać kamizelki kuloodporne" – pisał Ryszard Terlecki, prezentując to zdjęcie na Twitterze. • Fot. Twitter.com / Ryszard Terlecki

Bartosz Świderski

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ajwyraźniej trudno było zachować polskim parlamentarzystom powagę sytuacji, gdy znaleźli się na Ukrainie na punkcie kontrolnym w Majorsku, gdzie w pobliżu trwają działania wojenne. Gdy ukraińskie służby poprosiły posłów, aby dla swego bezpieczeństwa założyli hełmy i kamizelki kuloodporne, ci zaczęli pozowanie do zdjęć. Nie tylko wicemarszałek Ryszard Terlecki dał się porwać tej zabawie.Selfie z niebezpiecznego rejonu na wschodzie Ukrainy było środowym hitem Twittera. Ryszard Terlecki zaprezentował się w hełmie na głowie i kamizelce kuloodpornej (którą "ubrał", a nie założył). Do tego zrobił do zdjęcia groźną minę, z papierosem wetkniętym w usta.To było do przewidzenia – zdjęcie samo w sobie stało się memem. Ale okazuje się, że zdjęć z udziałem wicemarszałka Sejmu (też z nieodłącznym papierosem) po internecie krąży więcej.Obok Ryszarda Terleckiego do fotografii pozował też poseł Kukiz 15' Tomasz Rzymkowski. Po jego minie można wnioskować, że i on się dobrze bawił.Zdjęcie to prezentuje m.in. portal wPolityce.pl , pisząc, że znalazło się ono na twitterowym profilu ugrupowania Kukiz 15'. Było, ale pewnie ktoś doszedł do wniosku, że może to być niezbyt stosowne i zdjęcie skasowano.Na profilu polskiej ambasady na Ukrainie zamieszczono zdjęcie całej grupy posłów, która w środę uczestniczyła w Zgromadzeniu Parlamentarnym Polski i Ukrainy.