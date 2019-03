Kobieta i jej córka porwane w Białymstoku. Ujawniono zdjęcie uprowadzonego dziecka

Białystok. Porwano kobietę i jej córkę. Policja publikuje zdjęcie dziecka. • Fot. Polskie Radio Białystok / KWP Białystok

rwają poszukiwania porywaczy, którzy w czwartek w Białymstoku wciągnęli do samochodu 25-letnią kobietę i jej 3-letnią córkę. Polskie Radio Białystok opublikowało zdjęcie uprowadzonej dziewczynki.Do zdarzenia doszło przed blokiem przy ulicy Dziesięciny w Białymstoku . Dwóch mężczyzn miało wciągnąć do samochodu 25-letnią kobietę i jej 3-letnie dziecko. Te informacje potwierdził rzecznik podlaskiej policji nadkomisarz Tomasz Krupa.– Do 25-letniej kobiety, która była na spacerze razem ze swoją 3-letnią córeczką i babcią, podjechało auto, z którego wysiadło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Wciągnęli je siłą do samochodu, po czym odjechali – powiedział. Funkcjonariusz podkreślił, że w związku ze sprawą śledczy sprawdzą każdą, nawet anonimową informację.Policja ustaliła, że porywacze wyjechali z Białegostoku w kierunku zachodnim. Poruszają się ciemnozielonym Citroenem C4 na łomżyńskich tablicach – numer rejestracyjny BL 60 803.Przed godz. 12:00 na profilu Polskiego Radia Białystok na Facebooku opublikowano zdjęcie porwanej dziewczynki. Fotografię udostępniła KWP Białystok.Jak podaje TVN24, w związku z porwaniem uruchomiono system "Child Alert". Służy on do natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów.źródło: Polskie Radio Białystok