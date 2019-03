8 marca to nie tylko Dzień Kobiet. Polki zapoczątkowały tego dnia inne, równie ważne święto

Aktorka Maja Ostaszewska przypomina o ważnym święcie 8 marca. Sprawa nie dotyczy tylko kobiet. • Fot Facebook.com / Maja-Ostaszewska

piątek będziemy obchodzili nie tylko Dzień Kobiet. Drugie święto, też 8 marca, zostało zapoczątkowane przez Polki i przyjęło się w 60 krajach na całym świecie. Przypomniała o nim na swoim Facebooku aktorka Maja Ostaszewska."Już jutro 8 Marca. Dzień III Międzynarodowego Strajku Kobiet, odbywającego się w 60 krajach świata. Możemy być dumne, bo to właśnie my Polki zapoczątkowałyśmy tę akcję" – czytamy na profilu aktorki.W tym roku Międzynarodowy Strajk Kobiet odbędzie się pod hasłem Dnia Przeciw Nienawiści. Dotyczyć on będzie zarówno kobiet jak i mężczyzn, wobec których stosowana jest agresja, dyskryminacja oraz mobbing. Ale Dzień Przeciw Nienawiści dotyczy nie tylko ludzi."Nie zgadzamy się na agresję, wykluczenie, nietolerancję wobec drugiego człowieka. Ale także na okrucieństwo wobec zwierząt, na bezmyślną dewastację przyrody. (...) Bądźmy razem, solidarnie przeciw przemocy" – nawołuje Maja Ostaszewska zachęcając do odwiedzenia strony =68.ARBOF-GmOMi5VHrh5tLLjUUAw1O8xjAVgdUj7sZtT34oqWIgePkZaEHkLb0xpS9sjAxcJxQNpV5kFifHZ6Kvzyk29jZpGE_KxAG9jjcjr3z9ugNm6xtBQRSW_mhs5nqhFt3U-cKSt5BExIbLvauhvaDTy03s_3dAeK3P0DFbFHeHAd5zkEupbxZQ_AdTthsvb6Gun2NoCEEt1p5zMPHYORRlovUN87a5kJMutl0-MSz6srARypJpEWx8Py1vM49CqwrWWo-L9AOL2pAOvNutu0gzCiAMbyP3RxBXQFCan8iqebc2-SzzPyBHu5X3kp1QcZU4BiDwQyVJumx0cfGu72HFxg]Strajku Kobiet i sprawdzenia jego programu na 8 marca.Przypomnijmy że w Polsce i na świecie kobiety wciąż mają powody, by walczyć o swoje prawa . Nie chodzi jedynie o dyskryminację kulturową, społeczną i finansową, ale także o prawo do swobodnego przerywania ciąży oraz o lepszy dostęp do gabinetów ginekologicznych i edukację seksualną dzieci i młodzieży.