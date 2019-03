Gdańska "Solidarność" idzie na wojnę z Dulkiewicz. Nie życzą sobie jej obecności w św. Brygidzie

Wygląda na to, że Aleksandra Dulkiewicz do św. Brygidy już nie wjedzie. • Fot. Bartosz Bańka/Agencja Gazeta

wycięstwo Aleksandry Dulkiewicz i dzisiejsza decyzja rady miasta Gdańska o usunięciu pomnika prałata Jankowskiego oraz zmiany ulicy nazwanej na jego cześć nie spodobały się gdańskiej "Solidarności". Jej wiceszef nie ukrywa, że "S" idzie na wojnę z nową prezydent i politykami opozycji.Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania nad usunięciem pomnika prałata Henryka Jankowskiego z gdańskiej ulicy w siedzibie Rady Miasta pojawił się wiceszef gdańskiej "Solidarności" Karol Guzikiewicz. Zapowiedział, że pomnik zostanie rozebrany w piątek rano przez stoczniowców i zdeponowany w miejscu bezpiecznym. – Ten pomnik dziś zniknie, ale wróci. Ksiądz Jankowski zasługuje bowiem na oczyszczenie – stwierdził.Przy okazji zapowiedział, że politycy Koalicji Obywatelskiej oraz nowo wybrana prezydent Gdańska nie będą wpuszczeni do kościoła św. Brygidy, gdzie przez lata urzędował ksiądz prałat Jankowski.– Nie życzymy sobie, aby radni, którzy głosowali o zbezczeszczeniu tego pomnika, symbolu Solidarności , przychodzili na uroczystości do św. Brygidy. Dla radnych PO i Koalicji Obywatelskiej bramy św. Brygidy są zamknięte. Ten zakaz dotyczy głównie pani Dulkiewicz, bo to ona podeptała dziś "Solidarność". Nowa pani prezydent podzieliła Gdańsk, podzieliła katolików i podzieliła nas wszystkich – powiedział Guzikiewicz.Na pytanie o to, czy nie szkoda mu dzieci, które padły ofiarą księdza, Guzikiewicz kategorycznie odrzucił takie oskarżenia.– Niech pan go nie pomawia. Jankowski był dla mnie przyjacielem i autorytetem. Ja tam byłem prawie codziennie jako ministrant i ja takich rzeczy nie widziałem. Inni ministranci też nic mi nie mówili, nie zwierzali się. Przebywałem we wszystkich pokojach prałata, od dolnych do górnych. To są pomówienia – powiedział.Działacz związkowy przestrzegł również obecne władze miasta i środowiska opozycyjne przed pomysłem stawiania pomnika zamordowanemu Pawłowi Adamowiczowi, który po zmianie władzy w mieście mógłby zostać obalony.źródło: wp.pl