Słynne 1100 zł dla emerytów to kwota brutto. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

P

remier Mateusz Morawiecki był w czwartek gościem "Faktów po Faktach". Szef rządu dużo mówił o polskich finansach oraz propozycjach PiS, które nie tak dawno ogłosił Jarosław Kaczyński. I okazało się, że słynne 1100 złotych dla emerytów to kwota… brutto.Prowadząca rozmowę Anita Werner zapytała Morawieckiego wprost: czy te 1100 złotych dla emerytów to kwota brutto. Morawiecki potwierdził – jak tłumaczył, emerytury zawsze są podawane brutto.– Faktycznie w kieszeni zostaje około 900 zł, trochę mniej – stwierdził szef rządu. Dokładnie 888 zł i 25 groszy.Tzw. trzynastka dla emerytów to jedna z pięciu obietnic prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił je na konwencji PiS. Pieniądze mają do emerytów trafić już w maju. Warto dodać, że w czwartek resort rodziny opublikował projekt odpowiedniej ustawy na swoich stronach. Ma ona wejść w życie pierwszego maja – kiedy ruszą wypłaty.źródło: TVN24