Radio Zet rezygnuje z Michaela Jacksona. Reakcja na dokument "Leaving Neverland"

W Radiu Zet utworów Michaela Jacksona nie usłyszymy. • Fot. youtube.com/Michael Jackson

ilm dokumentalny, w którym dwóch mężczyzn opowiedziało o tym, jak w dzieciństwie byli molestowani przez Michaela Jacksona, na nowo rozdmuchał aferę pedofilską z królem popu w roli głównej. Niektóre stacje radiowe na całym świecie zawieszają emisję jego piosenek. Do tego grona dołączyło właśnie Radio Zet – podaje Wirtualna Polska.Jako pierwsze emisji utworów Jacksona zaprzestało radio BBC 2 . W oficjalnym oświadczeniu zarząd radia wyjaśnił, że nie nałożył żadnego zakazu na puszczanie piosenek króla popu. Za to w rozgłośni "biorą pod uwagę każdy utwór muzyczny" i dbają o to, by emitowane piosenki pasowały do kontekstu i sytuacji.A jak sytuacja wygląda w przypadku polskich rozgłośni radiowych? Polskie Radio nie planuje takich kroków, a sprawy swojej playlisty nie komentuje grupa RMF. Jedynie Radio Zet podjęło w tej sprawie działania.– Muzyki Michaela Jacksona nie gramy od poniedziałku. Z dużą powagą podeszliśmy do informacji zawartych w filmie dokumentalnym "Leaving Neverland" dotyczących Michaela Jacksona. Uważnie obserwujemy sytuację w USA od strony prawnej, niemniej zdecydowaliśmy o usunięciu utworów tego artysty z playlisty Radia Zet do czasu wyjaśnienia sprawy – tak na pytanie zadane przez WP odpowiedziała rzecznik prasowa Grupy Eurozet.Film dokumentalny "Leaving Neverland" to relacja dwóch dojrzałych już dziś mężczyzn, którzy jako dzieci byli molestowani przez muzyka. Krok po kroku rozprawiają się oni z mitem Michaela Jacksona i opowiadają o tym, co działo się za drzwiami jego posiadłości.źródło: wp.pl