Policja ujawniła wizerunek ojca 3-letniej Amelki. To on może stać za porwaniem

redakcja naTemat

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

olicja opublikowała wizerunek ojca trzyletniej Amelki, która została porwana w czwartek w Białymstoku razem ze swoją 25-letnią mamą. To on miał wynająć samochód, który był wykorzystany do porwania.Obława trwa już drugi dzień, ale pomimo opublikowania wizerunków porwanego dziecka i jego matki nie przyniosła ona na razie skutku.Dlatego policja zdecydowała się na ujawnienie wizerunku jej ojca. To Polak zameldowany w naszym kraju, ale pracujący w Niemczech. W przeszłości miał się znęcać nad swoją partnerką.Przypomnijmy: do porwania doszło w czwartek w Białymstoku. 3-latka oraz jej 25-letnia mama zostały siłą wciągnięte do samochodu przez dwóch mężczyzn. Świadkiem zdarzenia była prababcia dziewczynki To ona zawiadomiła policję i poinformowała, jakim pojazdem uciekali sprawcy. Znaleziono go kilkaset metrów dalej. Był pusty. Za pomoc w odnalezieniu sprawców wyznaczono nagrodę źródło: rmf24.pl