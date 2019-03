Jurek Owsiak podał wyniki 27. finału WOŚP. Padł niewyobrażalny rekord!

Jurek Owsiak podał wynik zbiórki w 27. finale WOŚP. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

urek Owsiak podsumował zbiórkę w ramach 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef WOŚP symbolicznie ogłosił wyniki w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w obecności m.in. nowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. I znowu udało się pobić rekord – zebrano dokładnie 175 938 717,56 zł!– Siemanko – zaczął tradycyjnie Jurek Owsiak, po czym poprosił gości ECS o wstanie. – Taka mała chwila ciszy dla Pawła – powiedział Owsiak i zapadła cisza.– To był finał, który dla mnie osobiście, dla całej naszej fundacji, pozostanie niezapomniany. To nie był finał jubileuszowy, ale 27. Mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Ta zasada w trakcie tego finału była w nas jeszcze mocniej – mówił później szef WOŚP.– Był to moment niezwykle trudny dla mnie. O godzinie dwudziestej (w dniu finału – red.) mieliśmy jeszcze cztery godziny studia. Mówiliśmy o tym, że gramy, że zbiórka trwa do północy, ale oczywiście cały czas myśleliśmy o tym, co się stało w Gdańsku. Mogę teraz powiedzieć może brutalnie: Paweł, nic nie poszło na marne – tak Owsiak wrócił wspomnieniami do ataku na prezydenta Gdańska.Zapowiedział także, że jego Orkiestra nie chce zmieniać zasad gry – Owsiak mówił to w kontekście bezpieczeństwa. – Nie ogrodzimy się, nie będziemy stawiali kordonu przed sceną. Chcemy, żebyśmy nadal bawili się tym, co stworzyliśmy. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Kolejny finał będzie taki sam – zapewniał.Owsiak mówił też o puszce Patryki Krzymińskiej. – 16 mln zł. Nie było takiej zbiórki na Facebooku w Europie – zauważył. Nie zabrakło także przytyków politycznych. – Gramy dla wszystkich Polaków, panie ministrze zdrowia – mówił.– Telewizja Publiczna to jest telewizja, za którą też płacimy pieniądze. Ona przez 24 lata robiła super robotę, teraz zrezygnowała z nas. Może kiedyś wrócimy, focha nie mamy – kontynuował.W końcu Owsiak podał wyniki zbiórki. W 27. finale WOŚP udało się zebrać ażPrzypomnijmy, że rok temu zebrano 126 373 804,34 zł – i już tamten wynik wydawał się niewyobrażalny.