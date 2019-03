Krystyna Pawłowicz krytukuje kolegę z partii. Do dyskusji włącza się sędzia: "melduję się na rozkaz"

Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych skrytykowała kolegę z partii. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

osłanka PiS Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych skrytykowała kolegę z partii. Nawiązała do fotografii, jaką na Instagramie opublikował Ryszard Terlecki. Chodzi o zdjęcie wykonane na Ukrainie. Do dyskusji włączył się również sędzia Jarosław Dudzicz."Faceci bywają na cudzych frontach, bez broni i palą papieroski...Kobiety zaś bronią własnej Ojczyzny, odpowiednio wyposażone. Papierosków nie palą..." – napisała na Twitterze posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Post opatrzyła fotomontażem "Super Expressu", który dziennik opublikował parę lat temu. Na zdjęciu widzimy Krystynę Pawłowicz w mundurze.W ten sposób Krystyna Pawłowicz odniosła się do głośnej fotografii, którą w mediach społecznościowych zamieścił jej partyjny kolega. Ryszard Terlecki na Twitterze opublikował zdjęcie z niebezpiecznego rejonu na wschodzie Ukrainy. Do fotografii polityk pozował w hełmie i kamizelce kuloodpornej. Do tego zrobił do zdjęcia groźną minę, z papierosem wetkniętym w usta.Na post Pawłowicz na Twitterze zareagował sędzia Jarosław Dudzicz. "Pani profesor, melduję się na rozkaz! Służyć takiemu generałowi to czysta przyjemność i zaszczyt. Ku chwale Ojczyzny!" – napisał zastępca rzecznika KRS I prezes gorzowskiego Sądu Okręgowego, nominowany przez Zbigniewa Ziobrę.