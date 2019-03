Oto drużyna PiS na wybory do PE. Liderzy list pokazali się na konwencji w Jasionce

Konwencja w Jasionce. PiS pokazało swoją drużynę na wybory do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Twitter.com / @pisorgpl

odczas konwencji PiS w Jasionce na Podkarpaciu byli obecni liderzy list partii ze wszystkich okręgów w wyborach do PE. Czołowi politycy z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego podpisali też specjalną deklarację europejską.Regionalna konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem jest pierwszym z 13 planowanych konwentów przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.W konwencji regionalnej wzięli udział liderzy list w wyborach do PE. Przypomnijmy, że "jedynkami" z partii Kaczyńskiego zostali m.in. szef sztabu PiS Tomasz Poręba, szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.Z kolei na drugich pozycjach znaleźli się m.in. rzeczniczka PiS Beata Mazurek, wiceminister kultury Jarosław Sellin, minister Beata Kempa, wicemarszałek Senatu Maria Koc, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.PiS chwali się liderami swoich list na majowe wybory . W mediach społecznościowych partia pokazała m.in. wspólne zdjęcia kandydatów. "Z taką drużyną damy radę" – brzmi jeden z wpisów na Twitterze ugrupowania.Sobotnie spotkanie otworzył prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w swoim wystąpieniu ostrzegał, że opozycja przeprowadza "atak na dzieci" . Przemawiał również premier Morawiecki, który niespodziewanie wykorzystał Anię Dąbrowską, 13-letnią zwyciężczynię "Voice Kids" Najważniejszym punktem konwencji w Jasionce było ogłoszenie Deklaracji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości . Punkt po punkcie przedstawił ją europoseł PiS Tomasz Poręba, który jest "jedynką" PiS do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia.