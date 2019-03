Niesamowity wyczyn Lewandowskiego. Został liderem słynnego rankingu w Niemczech

Historyczny gol Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Wolfsburg. Został samodzielnym liderem w walce o tytuł najskuteczniejszego obcokrajowca Bundesligi. • Fot. Instagram / rl9

o było historyczne trafienie Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik strzelił gola w sobotnim meczu z Wolfsburgiem i został samodzielnym liderem zagranicznych strzelców Bundesligi. Dzięki ostatniej bramce wyprzedził 40-letniego Claudio Pizarro. Bayern ostatecznie wygrał to spotkanie aż 6:0, a Lewandowski w sumie zapisał na swoim koncie dwa trafienia. Robert Lewandowski wyraźnie lubi grać przeciwko Wolfsburgowi. W rywalizacji z tą ekipą w 2015 r. Polak zdobył historyczne 5 bramek w 9 minut. W sobotnim meczu napastnik trafił do siatki w 37. i 85. minucie. Już jedna bramka wystarczyła, by reprezentant Polski wyśrubował kolejny rekord.Lewandowski zdobył swojego 196. gola w Bundeslidze i wyprzedził Claudio Pizarro w walce o tytuł najskuteczniejszego obcokrajowca w historii niemieckiej ekstraklasy. Polak został samodzielnym liderem klasyfikacji.Przypomnijmy, że 40-letni Pizarro nadal gra w Bundeslidze. Peruwiańczyk reprezentuje barwy Werderu Brema, ale w piątkowym spotkaniu z Schalke 04 nie wpisał się na listę strzelców.Kilka dni temu niemiecki "Sport Bild" informował, że władze Bayernu chcą zaproponować Lewandowskiemu nowy kontrakt. Umowa miałaby obowiązywać do 2023 roku. Można to uznać za jasny sygnał, że bawarski klub chce zatrzymać w swoich szeregach czołowego strzelca.Jeszcze w poprzednim sezonie dużo mówiło się o przesądzonym odejściu Lewandowskiego z Monachium. Polak krytykował swój zespół w głośnym wywiadzie dla "Der Spiegel", później na łamach prasy odpowiadał mu prezes klubu.Wydawało się, że reprezentant Polski nie zostanie na dłużej w Bayernie, jednak w tym sezonie nadal jest kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Do tej pory w barwach niemieckiej drużyny zdobył łącznie 122 bramki i zaliczył 21 asyst.