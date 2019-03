Pawłowicz nie mogła się powstrzymać. Zaatakowała... dwie kobiety z reklamy

Krystyna Pawłowicz na Twitterze skrytykowała dwie kobiety grające w reklamie. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

rystyna Pawłowicz znowu błysnęła na Twitterze ostrym komentarzem. Posłanka PiS skomentowała reklamę jednej z firm, w której dwie kobiety leżące razem w łóżku oglądają na smartfonie zdjęcie USG. Polityczka stwierdziła, że jedna z bohaterek spotu "z telefonikiem ogląda zazdrośnie cudze dziecko".Do wspomnianej reklamy odniósł się wcześniej na Twitterze rysownik Cezary Krysztopa. "A skąd to dziecko się tam wzięło? – dopytywał w swoim wpisie. Miał na myśli dwie leżące w łóżku kobiety, które oglądały na reklamowanym urządzeniu zdjęcie USG.Ten post zauważyła Krystyna Pawłowicz , która miała zarzucić swoją aktywność na Twitterze, ale z jej wcześniejszych zapowiedzi nie zostało już zupełnie nic. Posłanka w swoim stylu zareagowała na publikację Cezarego Krysztopy."A z telefonikiem ogląda zazdrośnie CUDZE DZIECKO,ta z brzuchem dziecko,które kiedyś jej wypomni pozbawienie go ojca i dzieciństwa. CAŁOŚĆ - jedno wielkie nieszczęście...I dramat wszystkich ..." – stwierdziła przedstawicielka partii Jarosława Kaczyńskiego.Odpowiedź opublikowana przez Pawłowicz jak zwykle wywołała burzliwą dyskusję. "Kryśka, idź ty się zajmij swoim życiem i edukacją, bo coś ci umyka" – napisał jeden z internautów.Reklama, która wywołała takie emocje wśród części internautów to spot Samsunga zatytułowany "To, co my tworzymy dziś, pozwala Ci tworzyć jutro". Poniżej zamieszczamy link do opublikowanego 7 marca materiału.Ostatnio Pawłowicz zaatakowała w sieci tych, którzy publicznie dokonali coming outu . Zadała szereg pytań Robertowi Biedroniowi, Pawłowi Rabiejowi i Michałowi Pirógowi.Posłanka na siłę próbowała udowodnić, że mężczyźni o odmiennej orientacji seksualnej nie potrafią wbić gwoździa w ścianę, odmalować pokoju czy skręcić półki na książki.