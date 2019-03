"Kupiłam pół litra, 2 cole i pomachałam do kamery". Mama od słynnej zbiórki WOŚP znów w akcji. Inni robią to samo

Patrycja Krzymińska w geście solidarności z Aleksandrą Dulkiewicz pomachała do kamery Biedronki. • Fot. kadr z "Wszystkie strony miasta" / Gdansk.pl

szyscy pamiętamy jak w ramach WOŚP, zorganizowała zbiórkę do ostatniej puszki prezydenta Adamowicza. Jej akcja przyniosła rekordową kwotę, potem Patrycja Krzymińska wzięła się za kolejną –zbierała pieniądze na Europejskie Centrum Solidarności. Teraz wsparła prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Inni robią tak samo.Prezydent Gdańska kupiła w Biedronce wódkę i zrobiła się afera. Biedronka przeprosiła ją za wyciek nagrania, ale na Aleksandrę Dulkiewicz wylał się hejt. Sama prezydent postanowiła utrzeć nosa hejterom i żartobliwie odpisała im na Facebooku : "Kupiłam krówkę, a cole były małe".Ale poza hejtem jest wielkie wsparcie dla pani prezydent, ludzie okazują solidarność, zamieszczają zdjęcia swoich alkoholowych zakupów i wyśmiewają absurd całego zdarzenia. Pokazał to wpis Patrycji Krzymińskiej na Facebooku i Twitterze.Słynna mama napisała krótko: "Z sympatii do Aleksandry Dulkiewicz kupiłam pół litra, dwie cole i pomachałam do kamery".Patrycja Krzymińska natychmiast zebrała mnóstwo braw i gratulacji, ale wywołała też żywą dyskusję. Jednych zachęciła, by zrobić tak samo: "Ja też pomacham, ja też", ""Zainspirowałaś mnie. W poniedziałek zrobię to samo".Inni pochwalili się, że już pomachali. "Pani Patrycjo ja też tak zrobiłam. A kasjerka machała razem ze mną. Powiedziała, że od wczoraj większość klientów Biedronki szuka kamer przy kasie i macha do podglądających" – napisała jedna z komentujących. Inna: "Właśnie zrobiłam dokładnie to samo. Pan machał że mną :)".