Tak wygląda świat bez prądu. Wenezuela pogrążona w ciemności i chaosie

Wenezuelczycy zmagali się z brakiem prądu

ielu z nas myśli, że brak prądu wiąże się tylko z brakiem światła i internetu. Prawda wygląda jednak znacznie bardziej dramatycznie, co pokazuje sytuacja w Wenezueli. Kraj od kilku dni boryka się z problemami w dostawie energii. pogrążonej w chaosie politycznym i gospodarczym Wenezueli , w której władzę sprawuje socjalista Nicolas Maduro, wciąż dzieje się źle. Jednak tym razem nie chodzi tylko o politykę . W prawie całym kraju od czwartku nie było prądu. Mimo że władze w Caracas twierdzą, że "blackout" to skutek ataku "imperialistów", zdaniem ekspertów winę za brak prądu ponosi awaria, do jakiej doszło w czwartek w elektrowni wodnej w Guri.Od czwartku udało się przywrócić prąd w większości miejsc, jednak w sobotę koszmar zaczął się od nowa. Wstrzymano działalność fabryk, w miastach zrobił się komunikacyjny paraliż, przed weekendem zawieszono lekcje w szkole. Nocą całe Caracas pogrążyło się w mroku. Protestują już mieszkańcy, którzy w wielu miejscach wyszli na ulice.Jednak największy koszmar przeżyli pracownicy szpitali i ich pacjenci. Od soboty zmarło aż 15 osób, które z powodu braku prądu nie mogły otrzymać dializ. "Sytuacja osób z niewydolnością nerek jest bardzo trudna, krytyczna" – mówił Francisco Valencia, dyrektor organizacji humanitarnej Codevida.Internet obiegło także nagranie, w którym lekarze próbują ręcznie przywrócić akcję serca noworodkowi.