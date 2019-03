Kibic wbiegł na boisko i brutalnie zaatakował piłkarza. Ten odpowiedział... golem

Kibic uderzył Jacka Graelisha w meczu Birmingham – Aston Villa. • Fot. Twitter.com / @ELEVENSPORTSPL

o skandalicznego incydentu doszło podczas piłkarskich derbów Birmingham – Aston Villa w Championship (druga klasa rozgrywkowa w Anglii). W pewnym momencie na boisko wbiegł kibic i zaatakował piłkarza gości Jacka Grealisha. Zawodnikowi na szczęście nie stało się nic poważnego i mógł kontynuować grę. W drugiej połowie zapewnił zwycięstwo swojej drużynie.Widok wbiegającego kibica na murawę to nic nowego, zdarzało się to nawet w finałach Ligi Mistrzów . Czasem fani nie wytrzymują emocji i chcą sobie zrobić zdjęcie ze swoim idolem, ale w tym przypadku było naprawdę groźnie. Doszło bowiem do ataku na piłkarza.W 36. kolejce Championship, czyli zaplecza angielskiej ekstraklasy Birmingham City F.C. podejmował na swoim stadionie Aston Villę. Kilka minut po rozpoczęciu spotkania z trybuny, na której zasiadali kibice gospodarze przedostał się mężczyzna i po chwili znalazł się na placu gry.Nieproszony gość podbiegł do 23-letniego Jacka Grealisha i uderzył go pięścią w głowę. Piłkarz niczego nie mógł się spodziewać, ponieważ był odwrócony tyłem do sprawcy.Nagranie ze skandalicznego zdarzenia opublikowała na Twitterze stacja Eleven Sports. Zobaczcie sami, w jakich okolicznościach doszło do ataku na zawodnika.Na boisku szybko pojawiły się służby porządkowe, które obezwładniły napastnika. Pomogli w tym koledzy z drużyny Grealisha. Na szczęście poszkodowanemu nic poważnego się nie stało i mógł grać dalej.Ostatecznie w niedzielnym meczu lepsi okazali się goście. Aston Villa wygrała 1:0 po golu… Grealisha, który trafił do siatki w 67. minucie.