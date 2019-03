Wiemy już, kto poprowadzi nowego "Big Brothera". Prowadzących będzie aż czworo

"Big Brothera" poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak • Fot. Instagram / Agnieszka Woźniak-Starak

Bartosz Świderski

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

gnieszka Woźniak-Starak będzie miała liczną pomoc w prowadzeniu szóstej edycji polskiego "Big Brothera". Dołączyły do niej aż trzy znane osoby – każda będzie pełniła w programie inną funkcję.Po 11 latach przerwy do Polski wraca program "Big Brother" . Pierwszy odcinek szóstej edycji zostanie wyemitowany w TVN7 w niedzielę 17 marca, a widzowie już mogą głosować za pomocą SMS-ów, która z dwóch dodatkowych osób dołączy do wybranych w castingach uczestników: menadżerka z Londynu Agnieszka Raczyńska czy DJ z Poznania Maciej Borowicz.Ogłoszono już również wszystkich prowadzących. Do głównej gospodyni nowego "Big Brothera" Agnieszki Woźniak-Starak , która będzie prowadzić niedzielne odcinki oraz rozmawiać z rodzinami uczestników, dołączy aż trzech pomocników.Będą to dziennikarka i znana jako "Ula Pedantula" vlogerka Ula Chincz, psycholożka Małgorzata Ohme i pogodynek "Dzień Dobry TVN" Bartek Jędrzejak.Czym się zajmą? Jak ujawniono, Chincz i Ohme poprowadzą interaktywne studio "Big Brother Nocą", a Jędrzejak będzie wyprowadzał i pocieszał osoby, który odpadną z Domu Wielkiego Brata."Big Brother", w którym weźmie udział 15 osób, potrwa do 16 czerwca. Życie uczestników zamkniętych w Domu Wielkiego Brata widzowie będą mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00. Trzy razy dziennie TVN7 będzie się na kilka minut łączyć z domem na żywo.źródło: WP