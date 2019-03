"Przez swoje tępe działania". Trzaskowski dosadnie podsumował PiS po konwencji w Jasionce

Rafał Trzaskowski odpowiedział Prawu i Sprawiedliwości po konwencji PiS w Jasionce na Podkarpaciu. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

łowa Jarosława Kaczyńskiego o ataku na polskie dzieci padły po deklaracji o LGBT+, którą podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Teraz do retoryki partii rządzącej wymierzonej w mniejszości seksualne odniósł się sam włodarz stolicy.Trzaskowski zwrócił uwagę na fakt, że PiS po raz kolejny straszy Polaków. Wcześniej działo się tak przy okazji przyjazdu do Europy uchodźców, teraz – po podpisanej tzw. karcie LGBT , która zakłada lekcje w szkołach poświęcone otwartości na inność."Dziś opowiada bzdury o rzekomych planach deprawowania dzieci. W rzeczywistości chodzi o rozmowę o tolerancji - żeby chronić naszych współobywateli przed mową nienawiści, zastraszaniem i linczem. Uczyć dzieci, że słowa ranią, a w internecie nie ma anonimowości. Zaś wszystkie rewelacje o „lekcjach masturbacji” są zwykłym, cynicznym oszczerstwem" – tak wyjaśnił prezydent Warszawy swoje motywacje podpisania deklaracji LGBT+.We wpisie Trzaskowski w niewybrednych słowach poruszył także temat polityki zagranicznej PiS. "Przez swoje tępe działania w polityce zagranicznej PiS niszczy nasze relacje z Niemcami, Ukraińcami, Żydami, a także z większością państw Unii Europejskiej. Rząd wywraca do góry nogami życie naszych dzieci, żeby napisać nową wersję historii, w której prawdziwym bohaterom wyznacza się role statystów" – stwierdził."Jakie trzeba mieć kompleksy, żeby obawiać się o nasze wartości narodowe, o siłę naszej tożsamości i tradycji" – zastanawiał się Trzaskowski nad polityką prowadzoną przez PiS.Przypomnijmy: na regionalnej konwencji PiS w podkarpackiej Jasionce Jarosław Kaczyński mówił o ataku na polskie dzieci . Lider prawicy w ten sposób odniósł się do tzw. karty LGBT+, która zakłada między innymi lekcje na temat różnorodności w polskich szkołach.Słowa Kaczyńskiego skrytykowało wielu internautów, którzy zarzucali prezesowi PiS między innymi to, że wypowiada się w sprawach, których sam w życiu nie doświadczył. Chodziło o to, że szef PiS nie założył rodziny.