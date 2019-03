Meghan Markle ma za duże wymagania? Trzecia asystentka właśnie pożegnała się z pracą

Meghan Markle zwolniła asystentkę. Tabloidy piszą o "trudnej księżnej Sussex". • Fot. Facebook.com / The Royal Family

Bartosz Świderski

rywatna asystentka Meghan Markle została bez pracy. Jak donoszą brytyjskie media, Amy Pickerill pożegnała się z posadą, ponieważ nie spełniła wymagań księżnej Sussex. Co ciekawe, to już trzecia prywatna asystentka, która straciła posadę jednej z najbliższych współpracownic Markle.Oficjalne powody odejścia Amy Pickerill nie są znane, ale jak podaje "The Telegraph", kobieta miała zrezygnować sama. Na stanowisku u boku Meghan Markle wytrwała tylko nieco ponad rok. W tym czasie wspierała księżną Sussex m.in. w jej działalności charytatywnej. Pomogła wydać specjalną książkę, aby zebrać pieniądze dla rodzin dotkniętych tragicznym pożarem w Grenfell Tower.Brytyjskie media podkreślają, że Pickerill jest kolejną prywatną asystentką Markle, która żegna się z posadą. Wcześniej z księżną rozstały się dwie inne osoby pracujące na tym samym stanowisku. Huczało od plotek, że to wygórowane oczekiwania Markle miały wpływ na decyzje o rezygnacji, ale "The Telegraph" wskazuje, że w przypadku Pickerill rozstanie miało przebiegać w przyjaznej atmosferze.Informacje o tym, że już kolejna osoba odchodzi z bliskiego otoczenia Markle tylko potęgują obraz księżnej jako osoby "wymagającej i trudnej" . Tak jeszcze niedawno pisały o niej brytyjskie brukowce. Poprzednia asystentka - Samantha Cohen - miała być z Markle aż do narodzin dziecka.Z relacji anonimowych źródeł wynika, że Samantha była pod ogromną presją, Meghan była bardzo wymagająca, co doprowadzało ją do łez i ostatecznie miała dość.źródło: " The Telegraph