Szczecińska radna PiS pozwana przez posła PO. Tych porównań jej nie podarował

Małgorzata Jacyna-Witt została pozwana za pomówienie posła Gawłowskiego. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

o szczecińskiego sądu trafił pozew przeciwko radnej sejmiku zachodniopomorskiego Małgorzacie Jacynie-Witt. Złożył go pełnomocnik Stanisława Gawłowskiego. Jak podaje Polsat News poseł PO żąda od radnej PiS przeprosin za wpis na Twitterze, w którym przyrównała go przestępców.Radna PiS w grudniu ubiegłego roku porównała polityka PO do przestępców. "Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej 'niewinności'. Co jest? To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli, żeby mogli w mediach się produkować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? najlepiej SMSM - 2,40 netto" – napisała na Twitterze Małgorzata Jacyna Witt.Jak dowiedział się Polsat News Stanisław Gawłowski żąda od radnej przeprosin w mediach i wpłaty 10 tys. zł na hospicjum za naruszenie jego dóbr osobistych.Najwidoczniej Małgorzata Jacyna-Witt nie boi się wyniku batalii sądowej z Gawłowskim, ponieważ nie tylko nie usunęła spornego wpisu, ale także zamieściła kolejny, w którym wyśmiewa decyzję posła PO.Przypomnijmy, że Stanisław Gawłowski opuścił warunkowo areszt po wpłaceniu 500 tys. zł kaucji. Chodzi o sprawę tzw. afery melioracyjnej w Szczecinie. Gawłowski dostał pięć zarzutów , w tym trzy korupcyjne. Miał przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tys. zł w gotówce i dwa zegarki o wartości prawie 25 tys. zł. Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.źródło: Polsat News