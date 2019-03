W lasach pojawiły się pierwsze kleszcze. Sprawdź jak sobie z nimi skutecznie radzić

Jak poprawnie usunąć kleszcza? • Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta

W

iosna tuż za pasem, a to oznacza, że w lasach pojawiły się już pierwsze kleszcze. Warto więc wiedzieć jak się przed nimi zabezpieczyć oraz co zrobić, gdy jeden z nich się wkłuje w naszą skórę. Oto kilka cennych porad dotyczących kleszczy.Kleszcz, pomimo że jest bardzo małym pajęczakiem, stanowi poważne nagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Według szacunków naukowców nawet 40 proc. tych pasożytów może przenosić groźne choroby, wśród których na pierwszy plan wysuwają się borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.Przed kleszczami powinno się chronić zarówno ludzi jak i zwierzęta. Warto pamiętać, że pasożyty te nie przebywają wysoko w koronach drzew tylko w wysokiej trawie lub pod liśćmi w niższych partiach drzew i krzewów. To stąd spadają "na ofiarę" i przemieszczają się po niej, żeby znaleźć jak najdogodniejsze miejsce do wkłucia się.Dlatego przed wyjściem do ogrodu, parku czy lasu warto zadbać o prawidłowy ubiór i ochronę. Przede wszystkim można zastosować jeden ze specjalnych preparatów, które mają odstraszać kleszcze. Oczywiście ich trwałość jest krótka, dlatego trzeba je co jakiś czas ponownie nanosić. Do tego konieczne są, szczególnie podczas spacerów po łące lub lesie, wysokie buty z długimi skarpetami.Zwierzęta domowe jak psy i koty warto zabezpieczyć stosując specjalne obroże lub preparaty nanoszone na sierść lub w postaci tabletek.A co jeśli kleszcz przyczepi się do ubrania lub wkłuje się w skórę? Przede wszystkim nie panikować. Jeśli nie chcemy jechać z każdym kleszczem do lekarza, możemy usunąć go samodzielnie. Oto kilka zasad, których warto trzymać się podczas wysypu tych pasożytów.1. Po każdym spacerze sprawdzać dokładnie swoje ubrania. Kleszcz mógł wejść do kieszeni lub ukryć się pod jakimś zagięciem materiału.2. Dokładnie obejrzeć swoje ciało, szczególnie strefy wrażliwe, narażone szczególnie na "atak" kleszcza. Chodzi o te miejsca ciała, gdzie skóra człowieka jest cieńsza i bardziej ukrwiona jak pachwiny, pachy, szyja, podbrzusze, wewnętrzna strona nóg.3. Kiedy zauważymy kleszcza nie podpalamy go, nie moczymy we wrzątku, nie ściskamy, nie wykręcamy, bo może to spowodować, że pasożyt zwymiotuje wypitą krwią. To z kolei zwiększa ryzyko zarażenia jedną ze szkodliwych chorób przenoszonych przez kleszcze 4. Doskonałym przyrządem do usuwania kleszczy jest specjalna łapka lub karta – obie można kupić w aptece. Jeśli nie mamy ich, można swobodnie użyć pincety. Zabronione jest wyrywanie kleszcza paznokciami lub palcami – patrz punkt wyżej.5. Korzystając z powyższych przyrządów należy wsunąć je pod główkę kleszcza i energicznym ruchem szarpnąć wyrywając pasożyta ze skóry . Ważne, żeby zrobić to tak, aby w skórze nie pozostała główka.6. Miejsce po ukąszeniu kleszcza należy zdezynfekować. W żadnym wypadku nie można smarować go żadnymi maściami.7. Jeśli widzimy, że miejsce po ukąszeniu kleszcza nie goi się, puchnie, robi się bardziej czerwone – należy zgłosić się do lekarza.