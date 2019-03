Jaka będzie pogoda w Wielkanoc? Sprawdź czy szykować parasol

Śmigus-dyngus w tym roku zapowiada się ciepło i słonecznie. • Fot. Łukasz Wądołowski / Agencja Gazeta

W

ielkanoc w tym roku wypada 21 kwietnia. I chociaż to równo miesiąc po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny, to jednak czeka nas kilka niespodzianek. Oto prognoza pogody na nadchodzące święta."Kwiecień plecień..." – tak w sumie można podsumować prognozę pogody na Wielkanoc , bo będzie i ciepło, i zimno, burze oraz słońce. Jak to przedstawia się w poszczególne dni? Oto prognoza pogody na Wielkanoc według synoptyków Accuweather Początek świątecznego weekendu przywita nas dość wysokimi różnicami temperatur, przez co synoptycy nie wykluczają przelotnych burz. W nocy słupki rtęci na termometrach mogą spaść do średnio 1 stopnia Celsjusza. Z kolei w dzień średnia temperatura powietrza wyniesie od 15 do 17 stopni.Sobota przywita Polaków dość chłodno. Średnia temperatura tego dnia będzie wahała się pomiędzy 11 a 12 stopniami Celsjusza po południu i 2-3 stopniami w nocy. Generalnie synoptycy nie prognozują opadów deszczu. Szykuje się wiec słoneczna sobota.Niedziela Wielkanocna będzie podobna do soboty. Synoptycy zapowiadają słoneczny dzień, bez opadów deszczu. Będzie cieplej – od 13 do 15 stopni w ciągu dnia i aż 8-9 stopni w nocy.Ciepła noc w Wielkanoc była symptomem poprawy pogody w poniedziałek. I tak rzeczywiście będzie. Synoptycy prognozują, że słupek rtęci na termometrach tego dnia podskoczy do aż 17 stopni. Szykuje się więc wyśmienita pogoda na śmigusa-dyngusa . Poniedziałek będzie także słoneczny z niewielkimi zachmurzeniami.źródło: Accuweather