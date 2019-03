Izraelska gazeta: pijany Polak groził żydowskim uczniom. Miał zostać postrzelony

Times of Israel podał informację o rzekomym incydencie, do jakiego miało dojść w centrum Warszawy z udziałem dwóch pijanych Polaków. • Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

niedzielę w centrum Warszawy pijany mężczyzna chciał wejść z nożem do autokaru szkolnej wycieczki z Izraela – podaje izraelski internetowy serwis Times of Israel. Mężczyznę według tej relacji miał postrzelić ochroniarz. Warszawska policja zaprzecza jednak tej wersji.Times of Israel powołuje się na inny izraelski serwis – Walla . Pod hotelem Novotel w centrum Warszawy do autokaru mieli wsiadać uczniowie z liceum w Jerozolimie. Do pojazdu próbowało się według tej relacji dostać też dwóch Polaków pod wpływem alkoholu . Jeden z nich miał wyciągnąć nóż i grozić ochroniarzowi.Ten w odpowiedzi miał oddać strzał. Jednak stan rzekomo postrzelonego napastnika nie jest znany. Obaj Polacy mieli zostać zatrzymani, a dzieciom z Izraela nic się nie stało. Dziennik podkreśla, że w Polsce dochodzi do coraz większej liczby antysemickich ataków.Wersji Times of Israel zaprzecza stołeczna policja. "Nie było żadnego postrzału. Nikt nie próbował dostać się do żadnego autokaru. Zdarzenie, jak wynika z dotychczasowych ustaleń i informacji przekazanych przez wspominanego w tekście ochroniarza (notabene Polaka) nie ma żadnych związków z antysemityzmem, ani nacjonalizmem" – napisał profil Policja Warszawa na Twitterze."Nietrzeźwy mężczyzna, który w tym zdarzeniu-sprzeczce uczestniczył, trafił do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. W czasie zdarzenia w tym miejscu nie było żadnej zagranicznej wycieczki studenckiej ani innych cudzoziemców" – dodała policja w kolejnym tweecie.W kolejnym wpisie policjanci zdementowali, że w trakcie zajścia miały paść słowa o charakterze antysemickim. Policja jeszcze raz podkreśliła, że nikt nie strzelał i nikt nie odniósł żadnych obrażeń.Jak podał z kolei Onet, w rzeczywistości było zupełnie inaczej niż poinformowały media w Izraelu . Wspomniani Polacy spotkali ochroniarza pod hotelem. Tam słownie go zaczepiali. Po pewnym czasie ochroniarz z 'powodów prewencyjnych' ruszył za nimi. Wtedy jeden z napastników wyciągnął nóż.– Ochroniarz zareagował wyciągnięciem pistoletu. Obezwładnił agresora. Po przyjeździe radiowozu dwóch Polaków trafiło do aresztu. Incydent nie miał charakteru antysemickiego ani rasistowskiego – wyjaśnił Robert Szumiata z warszawskiej policji.Ostatnio było też głośno o nieprawdziwej informacji, którą podały czołowe media w Izraelu . Jewish Telegraphic Agency napisała o rzekomym zdewastowaniu żydowskiego cmentarza w Świdnicy koło Wrocławia z pobudek antysemickich. W rzeczywistości chodziło o incydent na tle satanistycznym sprzed czterech lat w zupełnie innym miejscu Polski.żródło: Times of Israel