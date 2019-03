Brzęczek ogłosił kadrę na marcowe mecze eliminacji mistrzostw Europy. Jest wielki powrót do drużyny

Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na marcowe mecze el. ME 2020 z Austrią i Łotwą. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

erzy Brzęczek ogłosił listę piłkarzy, którzy zostali powołani na marcowe mecze z Austrią i Łotwą w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2020. Na liście są dwa dość niespodziewane nazwiska: Michał Pazdan i Jakub Błaszczykowski.

Pazdan odzyskał wprawdzie formę po odejściu z Legii do ligi tureckiej, ale wcześniej na długo zniknął z radarów. Na dobrą sprawę kibice kadry narodowej już przyzwyczaili się do tego, że reprezentacja gra bez swojej byłej ostoi.



Z kolei Błaszczykowski po powrocie do Wisły Kraków w pierwszych meczach był jednym z najsłabszych graczy swojej drużyny. Dopiero w ostatnich meczach przynajmniej zaczął strzelać gole. Inne ciekawe powołania to Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze i Robert Gumny z Lecha Poznań. W kadrze znalazł się także Przemysław Frankowski z Chicago Fire.





Oto pełna lista powołanych zawodników:



Bramkarze: Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny



Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Robert Gumny, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Arkadiusz Reca



Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Szymon Żurkowski



Napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek



Pierwszy tegoroczny mecz reprezentacji Polski już w czwartek 21 marca. Biało-czerwoni zagrają w Wiedniu z Austrią. Trzy dni później przed własną publicznością zmierzą się z Łotwą.