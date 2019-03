Kaczyńska "wyjaśniła", dzięki komu Polska zaczęła myśleć o akcesie do NATO. Zgadnijcie, komu przypisała zasługi

Marta Kaczyńska napisała o doniosłej roli swojego ojca i stryja przy okazji wejścia do NATO. • Fot. Adam Stepień / Agencja Gazeta

arta Kaczyńska w felietonie dla prawicowego tygodnika "Sieci" z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO wspomniała swojego ojca Lecha Kaczyńskiego . Według jej relacji razem ze stryjem Jarosławem miał się walnie przyczynić do akcesu do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Po 1989 r. zdecydowanymi zwolennikami członkostwa naszego kraju w Sojuszu byli Lech i Jarosław Kaczyńscy. Można nawet stwierdzić, że w tamtym okresie byli pionierami mentalnej zmiany ukierunkowania spraw związanych z obronnością" – napisała w Sieciach Marta Kaczyńska.





Kaczyńska stwierdziła, że Lech Kaczyński opisywał, "z jak silnym oporem wśród dowódców armii miał do czynienia, kiedy odwiedzał poszczególne okręgi i starał się je przekonać do słuszności przystąpienia do NATO".



Przypomnijmy – ojciec Marty Kaczyńskiej prezydentem został w 2005 r., a więc sześć lat po wejściu Polski do NATO. Kaczyńska zaznaczyła także, że Lech Wałęsa "występował z koncepcją NATO-bis", czyli sojuszu państw Europy Środkowej i Wschodniej.



Do innej kontrowersji z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do NATO doszło przy okazji wystąpienia Mariusza Błaszczaka. Minister obrony narodowej w gronie najważniejszych postaci, które miały wpływ na przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wymienił tylko jedno nazwisko. Chodziło o byłego premiera Jana Olszewskiego , którego wizję miały realizować w kwestii wejścia do NATO następne rządy.– Chciałbym wymienić jedno nazwisko, Jana Olszewskiego zmarłego kilka tygodni temu. To on wytyczył kierunek drogi do NATO. A wcale nie było to wtedy tak oczywiste. Ówczesny prezydent Wałęsa mówił o NATO-bis. Powstawały różne pomysły, żeby tworzyć spółki z kapitałem rosyjskim w bazach postsowieckich – mówił szef MON podczas uroczystości rocznicowych wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.źródło: " Sieci