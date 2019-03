Pracownik polskiego MSZ na liście ofiar katastrofy samolotu w Etiopii. To oficjalna informacja

W katastrofie etiopskiego boeinga zginął pracownik polskiego MSZ. • Fot. screen z Twittera / Reuters Top News

inisterstwo Spraw Zagranicznych przekazało nowe informacje o dwójce Polaków, którzy znaleźli się wśród ofiar katastrofy boeinga w Etiopii. Resort podał, że nie byli oni spokrewnieni ze sobą. Rzeczniczka resortu dodała, że jedną z ofiar tragedii jest polski dyplomata.O nowych faktach dotyczących Polaków, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu linii Ethiopian Airlines, poinformowało MSZ. Rzeczniczka resortu Ewa Suwara tłumaczyła, że rodziny ofiar mają zapewnioną wszelką pomoc, a bliscy jednego z mężczyzn są już w drodze do Addis Abeby.Z kolei na stronie ministerstwa czytamy, że Ambasada RP w Addis Abebie jest w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z przedstawicielami Ethiopian Airlines, operatora tragicznego lotu.Polskie MSZ nie ujawnia szczegółów na temat tożsamości ofiar, ale wiadomo, że w katastrofie zginął m.in. polski dyplomata. To według TVP Info pracownik Ambasady RP w Kairze. Drugą z ofiar polskiej tożsamości jest małoletnia obywatelstwa polsko-kenijskiego. Boeing 737 linii Ethiopian Airlines leciał w niedzielę z Addis Abeby, stolicy Etiopii, do Nairobi – stolicy Kenii. Sześć minut po starcie – o godzinie 8:38 czasu lokalnego – z samolotem utracono łączność.Maszyna runęła na ziemię w pobliżu etiopskiego miasta Debre Zeit. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Zgodnie z informacją linii lotniczej na pokładzie byli też m.in. obywatele Kenii, Etiopii, Kanady, Francji, Chin, Egiptu, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji.Po katastrofie media publikują coraz więcej informacji na temat przebiegu tragedii i szczegóły na temat załogi. Jak podaje BBC, za sterami boeinga siedział pilot Yared Getachew , który miał wylatane ponad 8 tys. godzin.O wiele mniejsze doświadczenie miał jednak drugi pilot – Ahmed Nur Mohammod Nur. Ten z kolei miał wylatane tylko 200 godzin. Informacje dotyczące pilotów przekazały linie Ethiopian Airlines.Dokładna przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. W dochodzeniu wyjaśniającym okoliczności tragedii mają wziąć udział m.in. eksperci z firmy Boeing oraz specjaliści z Ethiopian Civil Aviation Authority, czyli organu odpowiedzialnego za lotnictwo cywilne w Etiopii.źródło: TVP Info