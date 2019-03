"Dajcie spokój!". Duda dosadnie skomentował zakupy Dulkiewicz w Biedronce

Andrzej Duda nie widzi problemu w zakupie alkoholu przez Aleksandrę Dulkiewicz. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ndrzej Duda zabrał głos w sprawie zakupu alkoholu przez prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz została nagrana podczas prywatnych zakupów w Biedronce. Słowa prezydenta na Twitterze mogą zaskoczyć zwolenników prawicy.Andrzej Duda nie widzi w "najgłośniejszych zakupach marca" – bo tak można to chyba nazwać – żadnego problemu i podkreśla, że to prywatna sprawa Aleksandry Dulkiewicz. Nie łączy się ze sprawowaniem przez nią urzędu."Prezydent Aleksandra Dulkiewicz kupowała alkohol w sklepie? A co, jest zakaz robienia takich zakupów? Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu? Nie wolno Prezydentowi Miasta robić takich zakupów? Nie widzę tu żadnego problemu. To prywatna sprawa, nie urzędowa. Dajcie spokój!" – ocenił Andrzej Duda.Przypomnijmy: Aleksandra Dulkiewicz została nagrana podczas zakupów w dyskoncie . Dziennikarz, który udostępnił nagranie, był już w trakcie wypowiedzenia, bo wcześniej zdecydował o odejściu z pracy i podobno ma trafić do Polskiego Radia, a sama sieć przeprosiła za wyciek nagrania. Sprawę w osobliwy sposób skomentowały "Wiadomości" TVP. Połączyły ją z propozycjami programowymi PiS. Zdaniem dziennikarzy flagowego programu informacyjnego telewizji publicznej takowych nie posiada Koalicja Europejska. Jej zwolennicy za to słyszą o tabloidowych wiadomościach, takich jak zakup alkoholu przez Aleksandrę Dulkiewicz w Biedronce.